ФК «Сочи» подписал девушку в состав по FIFA
Киберспортсменка Маргарита R1tinha Ковальчук будет представлять футбольный клуб «Сочи» в дисциплине FIFA. Об этом руководство команды сообщило в официальном сообществе Sochi Esports во «ВКонтакте».
Киберспортсменка Маргарита R1tinha Ковальчук будет представлять футбольный клуб «Сочи» в дисциплине FIFA. Об этом руководство команды сообщило в официальном сообществе Sochi Esports во «ВКонтакте».
В анонсе отмечается, что R1tinha стала первой девушкой из России, которая будет представлять профессиональный футбольный клуб в дисциплине FIFA. По словам представителей команды, она способна на равных соперничать с мужчинами.
Помимо Ковальчук, за «Сочи» будут играть ещё три киберспортсмена. В их число вошли 16-летние Анвер ANV Озоль и Егор KilMix13 Хвостов, а также 25-летний Максим ZaykaPoehali Борисов.
Состав Sochi Esports по FIFA: Максим ZaykaPoehali Борисов Анвер ANV Озоль Егор KilMix13 Хвостов Маргарита R1tinha Ковальчук.