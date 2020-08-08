Текущие события
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-2
Факел
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Текстильщик
СКА-Хабаровск
10
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Велес
Крылья Советов
10
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Чертаново
Томь
10
Футбол. Премьер-лига
18:30
Тамбов
Ростов
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чайка
Алания
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
16:00
Оренбург
Нефтехимик
10
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород
Иртыш
20
Футбол. Премьер-лига
16:00
Химки
ЦСКА
02
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Шинник
21
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Торпедо М
11
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
Челси
Футбол. Еврокубки
22:00
Барселона
Наполи
Футбол. Первый дивизион
12:00
Енисей
Динамо Бр
10
Все события
Фоторепортажи
17ВАР, пенальти и снова тема судейства. «Зенит» — в финале Кубка России после победы над «Спартаком»
10Кокорин в «Спартаке», Ловрен в «Зените»: главные трансферы РПЛ
17:05 (мск), источник: Cybersport.ru

ФК «Сочи» подписал девушку в состав по FIFA

Киберспортсменка Маргарита R1tinha Ковальчук будет представлять футбольный клуб «Сочи» в дисциплине FIFA. Об этом руководство команды сообщило в официальном сообществе Sochi Esports во «ВКонтакте».

Наверх

В анонсе отмечается, что R1tinha стала первой девушкой из России, которая будет представлять профессиональный футбольный клуб в дисциплине FIFA. По словам представителей команды, она способна на равных соперничать с мужчинами.

ВКонтакте

Помимо Ковальчук, за «Сочи» будут играть ещё три киберспортсмена. В их число вошли 16-летние Анвер ANV Озоль и Егор KilMix13 Хвостов, а также 25-летний Максим ZaykaPoehali Борисов.

Состав Sochi Esports по FIFA: Максим ZaykaPoehali Борисов Анвер ANV Озоль Егор KilMix13 Хвостов Маргарита R1tinha Ковальчук.

Читайте также
 «Ураган страсти» — откровенный косплей на Хоук и Изабелу из Dragon Age
Сексуальная хакерша — косплей на Сомбру из Overwatch
ЛЧ: Рекорд Роналду не спас «Ювентус», Варан «прибил» «Реал»
Малкин вылетел из Кубка Стэнли, не забив самой слабой команде
Трофеи «Зенита» почти не удивляют: итоги матча за Суперкубок РФ
«Локомотив» объявил о трансфере белорусского игрока
Волейболистка рассказала, о чем шутят в раздевалках (фото)
Игрок ЦСКА забил первый гол РПЛ-2020/21 (трансляция)
Олейник против Льюиса: чего ждать от главного боя выходных
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь