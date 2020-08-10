Хави станет кумиром в FIFA 21
Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави появится в FIFA 21 в качестве кумира. Об этом издательство Electronic Arts сообщило в твиттере.
Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави появится в FIFA 21 в качестве кумира. Об этом издательство Electronic Arts сообщило в твиттере.
Какие характеристики и общий рейтинг получит карточка Хави в режиме Ultimate Team — неизвестно. Ранее кумиром в игре стал бывший вратарь «Челси» Петр Чех. Всего в игре появятся 100 карточек кумиров. Компания Electronic Arts обещала рассказать подробности о UT в трейлере, который выйдет 10 августа.
FIFA 21 выйдет 9 октября на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Обладатели FIFA 21 на консолях бесплатно получат копии для соответствующих игровых систем следующего поколения.
Источник: EA Sports.