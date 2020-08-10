Хави станет кумиром в FIFA 21

Какие характеристики и общий рейтинг получит карточка Хави в режиме Ultimate Team — неизвестно. Ранее кумиром в игре стал бывший вратарь «Челси» Петр Чех. Всего в игре появятся 100 карточек кумиров. Компания Electronic Arts обещала рассказать подробности о UT в трейлере, который выйдет 10 августа.