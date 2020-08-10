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15:35 (мск), источник: Cybersport.ru

Хави станет кумиром в FIFA 21

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави появится в FIFA 21 в качестве кумира. Об этом издательство Electronic Arts сообщило в твиттере.

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Какие характеристики и общий рейтинг получит карточка Хави в режиме Ultimate Team — неизвестно. Ранее кумиром в игре стал бывший вратарь «Челси» Петр Чех. Всего в игре появятся 100 карточек кумиров. Компания Electronic Arts обещала рассказать подробности о UT в трейлере, который выйдет 10 августа.

Во время загрузки произошла ошибка.

FIFA 21 выйдет 9 октября на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Обладатели FIFA 21 на консолях бесплатно получат копии для соответствующих игровых систем следующего поколения.

Источник: EA Sports.

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