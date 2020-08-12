Текущие события
Футбол. Первый дивизион
18:00
Динамо Бр
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Енисей
Футбол. Первый дивизион
18:00
Текстильщик
Чайка
Футбол. Первый дивизион
18:00
Крылья Советов
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
18:00
Волгарь
Велес
Хоккей. НХЛ
18:00
Бостон Брюинз
Каролина Харрикейнз
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Оренбург
Алания
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Иртыш
Чертаново
02
Футбол. Первый дивизион
18:30
Шинник
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
19:00
Факел
Балтика
Футбол. Первый дивизион
19:30
Торпедо М
Акрон
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
Спартак-2
12
Футбол. Еврокубки
22:00
Аталанта
ПСЖ
Хоккей. НХЛ
22:00
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
13.08
Колорадо Эвеланш
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
13.08
Филадельфия Флайерз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
13.08
Сент-Луис Блюз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас Голден Найтс
Чикаго Блэкхокс
41
Все события
Фоторепортажи
12Месси опять все решил: «Барса» вышла в ¼ финала ЛЧ
10Алена Косторная: чемпионка, которая ушла к Плющенко
16:11 (мск), источник: Cybersport.ru

Макс Холлоуэй, Хорхе Масвидал и Идрис Эльба поучаствуют в промотурнире по UFC 4

Компания Electronic Arts проведет специальный турнир, посвященный релизу файтинга UFC 4. Об этом разработчики сообщили в твиттере.

Наверх
Источник: Reuters

В событии поучаствуют актер Идрис Эльба, боксер Тайсон Фьюри, бойцы UFC Макс Холлоуэй и Хорхе Масвидал, рестлер Кенни Омега, стример LIRIK и другие селебрити. Ивент начнется 15 августа в 2:30 мск, трансляция будет доступна на Twitch, YouTube и телеканале ESPN 2.

Во время загрузки произошла ошибка.

UFC 4 выйдет 14 августа на PS4 и Xbox One, а впоследствии станет доступна на PS5 и Xbox Series X. Цена стандартного издания в PlayStation Store составляет ₽4 899.

Ранее промоушен UFC вошёл в число спонсоров китайской лиги Peacekeeper Elite League по PUBG Mobile. Стороны планируют «всесторонне сотрудничать во многих аспектах, а также совместно будут внедрять спортивные аспекты в турниры по компьютерным и мобильным играм».

Читайте также
 «Ураган страсти» — откровенный косплей на Хоук и Изабелу из Dragon Age
Сексуальная хакерша — косплей на Сомбру из Overwatch
Турнир переболельщиков: превью решающей стадии Лиги чемпионов
«Барселона» сообщила о обнаружении коронавируса у одного игрока
Гэтжи назвал самую большую слабость Нурмагомедова
Что такое бигмаркет и какие ставки самые популярные?
«Спартак» отказался сниматься с чемпионата России
Письмо ветеранов и гнев Слуцкого. 1 тур РПЛ завершился скандалом
Бой Майка Тайсона и Роя Джонса будет титульным
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь