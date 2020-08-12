Макс Холлоуэй, Хорхе Масвидал и Идрис Эльба поучаствуют в промотурнире по UFC 4

Источник: Reuters

В событии поучаствуют актер Идрис Эльба, боксер Тайсон Фьюри, бойцы UFC Макс Холлоуэй и Хорхе Масвидал, рестлер Кенни Омега, стример LIRIK и другие селебрити. Ивент начнется 15 августа в 2:30 мск, трансляция будет доступна на Twitch, YouTube и телеканале ESPN 2.

UFC 4 выйдет 14 августа на PS4 и Xbox One, а впоследствии станет доступна на PS5 и Xbox Series X. Цена стандартного издания в PlayStation Store составляет ₽4 899.