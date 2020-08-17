«Круче, чем Чак Норрис». Как самый слабый игрок лидера мирового рейтинга по CS: GO уничтожил всю команду соперника

Немецкий коллектив уже несколько месяцев удерживает лидерство в мировом рейтинге. Очередной турнир стал ярким тому доказательством.

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Без проблем разгромив всех соперников, «большие» раздавили крепкий датский Heroic (16:11, 16:10) в финале турнира за 50 тысяч долларов.

Наиболее ярким моментом противостояния стал сумасшедший раунд, в котором Нилс K1to Грухне точными выстрелами из непопулярных пистолетов Dual Berettas уничтожил пятерых оппонентов. При этом геймер с рейтингом 0,94 оказался самым худшим в составе.

«Круче, чем Чак Норрис», — отреагировал комментатор на эпизод с участием Грухне.