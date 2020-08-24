ФК «Барселона» и Tencent заключили договор о стратегическом партнерстве в киберспорте

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий

Tencent — один из крупнейших китайских инвестиционных холдингов, который специализируется на различных областях высокотехнологичного бизнеса. Ему принадлежат социальная сеть Qzone, мессенджеры WeChat и QQ. Дочерние компании Tencent занимаются изданием игр на китайском рынке, разработкой программного обеспечения, рекламой в интернете и т. д.

Барселона (Барселона) Все о команде

Tencent владеет Riot Games, а также ей принадлежат доли других игровых студий и издательств — Epic Games, Activision Blizzard, Supercell, Grinding Gear Games, Netmarble, Glu Mobile, Kakao и прочих.