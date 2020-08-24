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16:22 (мск), источник: Cybersport.ru

ФК «Барселона» и Tencent заключили договор о стратегическом партнерстве в киберспорте

Компания Tencent заключила договор о стратегическом партнерстве с футбольным клубом «Барселона» в сфере киберспорта. Об этом сообщил директор по развитию Mars Media Димитри GodBlessMali Валлетт. Подробности сделки пока неизвестны.

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Tencent — один из крупнейших китайских инвестиционных холдингов, который специализируется на различных областях высокотехнологичного бизнеса. Ему принадлежат социальная сеть Qzone, мессенджеры WeChat и QQ. Дочерние компании Tencent занимаются изданием игр на китайском рынке, разработкой программного обеспечения, рекламой в интернете и т. д.

Барселона (Барселона)

Tencent владеет Riot Games, а также ей принадлежат доли других игровых студий и издательств — Epic Games, Activision Blizzard, Supercell, Grinding Gear Games, Netmarble, Glu Mobile, Kakao и прочих.

«Барселона» открыла киберспортивное подразделение в 2018 году, подписав состав по футбольному симулятору Pro Evolution Soccer. Позже у клуба появилась команда по Rocket League и игроки в дисциплине Hearthstone.

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