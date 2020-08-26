Текущие события
Футбол. Кубок России
19:30
Торпедо М
Шинник
Футбол. Еврокубки
19:30
Прогрес
Зета
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Чайка
Текстильщик
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Судува
Маккаби Тель-Авив
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Целе
Мольде
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Карабах
Шериф
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Локомотив
Ахмат
01
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Рубин
Уфа
00
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Ротор
Спартак
00
Футбол. Кубок России
перерыв
Велес
Балтика
11
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Нефтехимик
Динамо Бр
00
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Крылья Советов
Иртыш
50
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
АЗ
Виктория Пл
01
Футбол. Еврокубки
20:00
Локомотива
Рапид В
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ростов
Урал
Футбол. Премьер-лига
20:30
Краснодар
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
20:30
Лудогорец
Мидтьюлланн
Футбол. Премьер-лига
20:45
Динамо
Зенит
Футбол. Еврокубки
21:00
ЧФР
Динамо З
Футбол. Еврокубки
21:00
Легия
Омония
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо Брс
Сараево
Футбол. Кубок России
17:00
Оренбург
Алания
21
Футбол. Еврокубки
21:45
Селтик
Ференцварош
Хоккей. НХЛ
22:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Айлендерс
Футбол. Кубок России
15:00
Енисей
Волгарь
21
Футбол. Кубок России
15:00
Акрон
Чертаново
01
Футбол. Кубок России
14:30
Томь
Нижний Новгород
01
Футбол. Кубок России
12:00
СКА-Хабаровск
Факел
П 8:7
00
Хоккей. НХЛ
27.08
Бостон Брюинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
27.08
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
Все события
Фоторепортажи
17«Динамо» оставило Нжи без подарка в матче с «Ротором»
14«Севилья» в шестой раз выиграла Лигу Европы
16:26 (мск), источник: Cybersport.ru

Призовой фонд The International 2020 побил прошлогодний рекорд

Призовой фонд The International 2020 по Dota 2 достиг отметки в $34 330 500. Он превысил прошлогоднюю сумму, которая составила $34 330 068.

Наверх

Текущий призовой уже является рекордным среди всех киберспортивных турниров. У фанатов Dota 2 осталось больше трёх недель, чтобы увеличить эту сумму — Battle Pass истекает 19 сентября. На достижение новой рекордной отметки игрокам понадобилось 92 дня, а призовой The International 2019 был собран за 110 суток.

Даты проведения The International 2020 неизвестны. Изначально турнир был запланирован на 18—23 августа, но после начала пандемии коронавируса Valve перенесла его на неопределённый срок. Разработчики отметили, что организуют соревнование, когда будут уверены в безопасности всех участников и зрителей.

 «Ураган страсти» — откровенный косплей на Хоук и Изабелу из Dragon Age
Сексуальная хакерша — косплей на Сомбру из Overwatch
Невозможно поверить: Месси решил покинуть «Барселону»
ЦСКА проводит интереснейшую трансферную кампанию
Сын Кости Цзю отправил соперника в нокдаун и заставил сдаться
В сборную вызвали конкурента Дзюбы из Тулы. Все испортила травма
Реванш между Поветкиным и Уайтом захотели провести в России
«Спартак» в гостях играет с «Ротором» в РПЛ (трансляция)
«Локомотив» принимает «Ахмат» в РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь