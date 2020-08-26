Призовой фонд The International 2020 побил прошлогодний рекорд
Призовой фонд The International 2020 по Dota 2 достиг отметки в $34 330 500. Он превысил прошлогоднюю сумму, которая составила $34 330 068.
Призовой фонд The International 2020 по Dota 2 достиг отметки в $34 330 500. Он превысил прошлогоднюю сумму, которая составила $34 330 068.
Текущий призовой уже является рекордным среди всех киберспортивных турниров. У фанатов Dota 2 осталось больше трёх недель, чтобы увеличить эту сумму — Battle Pass истекает 19 сентября. На достижение новой рекордной отметки игрокам понадобилось 92 дня, а призовой The International 2019 был собран за 110 суток.
Даты проведения The International 2020 неизвестны. Изначально турнир был запланирован на