Призовой фонд The International 2020 побил прошлогодний рекорд

Текущий призовой уже является рекордным среди всех киберспортивных турниров. У фанатов Dota 2 осталось больше трёх недель, чтобы увеличить эту сумму — Battle Pass истекает 19 сентября. На достижение новой рекордной отметки игрокам понадобилось 92 дня, а призовой The International 2019 был собран за 110 суток.

Даты проведения The International 2020 неизвестны. Изначально турнир был запланирован на 18—23 августа , но после начала пандемии коронавируса Valve перенесла его на неопределённый срок. Разработчики отметили, что организуют соревнование, когда будут уверены в безопасности всех участников и зрителей.