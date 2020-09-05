Турниры серии DPC по Dota 2 возобновятся в начале 2021 года

Студия добавила, что в следующем соревновательном сезоне пройдут как минимум четыре турнира от сторонних операторов в Европе и СНГ, а также три соревнования в Китае. Еще несколько ивентов находятся на ранних стадиях планирования без определенного места проведения. Будут ли они связаны с системой DPC, не сообщается.