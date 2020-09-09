Киберспортивная компания Бекхэма намерена провести IPO на 20 млн фунтов

Организаторами IPO, которое запланировано на осень, выбраны Mirabaud Securities и Zeus Capital.

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Привлеченные средства Guild Esports намерена направить на расширение своей деятельности и на инвестиции в развитие бренда.

«Guild станет первой киберспортивной франшизой, которая выйдет на Лондонскую фондовую биржу, что обеспечит нас надежностью, авторитетом и капиталом для реализации наших амбиций — войти в десятку лучших киберспортивных франшиз в течение трех лет», — заявил исполнительный директор Guild Esports Карлтон Кертис.

Компания также планирует подготовить команды для участия в глобальных киберспортивных соревнованиях по Fortnite, CS: Go, Rocket League и Fifa.