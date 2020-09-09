Киберспортивная компания Бекхэма намерена провести IPO на 20 млн фунтов
ЛОНДОН, 9 сен — РИА Новости, Наталья Копылова. Компания Guild Esports
ЛОНДОН, 9 сен — РИА Новости, Наталья Копылова. Компания Guild Esports
Организаторами IPO, которое запланировано на осень, выбраны Mirabaud Securities и Zeus Capital.
Привлеченные средства Guild Esports намерена направить на расширение своей деятельности и на инвестиции в развитие бренда.
«Guild станет первой киберспортивной франшизой, которая выйдет на Лондонскую фондовую биржу, что обеспечит нас надежностью, авторитетом и капиталом для реализации наших амбиций — войти в десятку лучших киберспортивных франшиз в течение трех лет», — заявил исполнительный директор Guild Esports Карлтон Кертис.
Компания также планирует подготовить команды для участия в глобальных киберспортивных соревнованиях по Fortnite, CS: Go, Rocket League и Fifa.
По оценке Guild Esports, количество зрителей киберспортивных соревнований в 2019 году достигло 443 миллиона человек, к 2023 году этот показатель увеличится до 646 миллионов.