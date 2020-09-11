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11:56 (мск), источник: Cybersport.ru

Легенда НБА Тони Паркер: Не удивлюсь, если киберспорт войдет в программу Олимпийских игр

Бывший французский баскетболист Тони Паркер порассуждал, насколько киберспорт можно считать спортивной дисциплиной.

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Источник: AFP 2020

По его мнению, компьютерные игры уже давно приблизились к традиционным соревнованиям. В комментарии для Cybersport.ru Паркер также заявил, что не удивится, если киберспорт войдет в программу Олимпийских игр.

«Конечно же, это спорт! Всем, кто спорит с этим, просто нужно сходить на один из турниров. А еще лучше — заглянуть за кулисы и разобраться, как выглядят тренировки киберспортсменов. Игры требуют от вас выносливости, причем как физической, так и ментальной. Успех в большинстве дисциплин также связан с командной работой, с проработкой стратегий. Поэтому если вы попробуете разобраться в том, что происходит на крупных турнирах, то увидите много параллелей с баскетболом или любым другим командным спортом».

Кстати, я не удивлюсь, если киберспорт войдет в программу Олимпийских игр в 2024 или 2028 году. Совершенно не удивлюсь!
Тони Паркер

Тони Паркер закончил карьеру в июне 2019 года. После этого француз обратил внимание на другие дисциплины — в том числе киберспортивные. В сентябре Паркер стал амбассадором первого в истории чемпионата мира по Rainbow Six Siege. На эту и другие темы с бывшим игроком пообщался журналист Cybersport.ru Владислав Machinae Животнёв.

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