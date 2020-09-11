Легенда НБА Тони Паркер: Не удивлюсь, если киберспорт войдет в программу Олимпийских игр

По его мнению, компьютерные игры уже давно приблизились к традиционным соревнованиям. В комментарии для Cybersport.ru Паркер также заявил, что не удивится, если киберспорт войдет в программу Олимпийских игр.

«Конечно же, это спорт! Всем, кто спорит с этим, просто нужно сходить на один из турниров. А еще лучше — заглянуть за кулисы и разобраться, как выглядят тренировки киберспортсменов. Игры требуют от вас выносливости, причем как физической, так и ментальной. Успех в большинстве дисциплин также связан с командной работой, с проработкой стратегий. Поэтому если вы попробуете разобраться в том, что происходит на крупных турнирах, то увидите много параллелей с баскетболом или любым другим командным спортом».