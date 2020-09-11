Легенда НБА Тони Паркер: Не удивлюсь, если киберспорт войдет в программу Олимпийских игр
Бывший французский баскетболист Тони Паркер порассуждал, насколько киберспорт можно считать спортивной дисциплиной.
Бывший французский баскетболист Тони Паркер порассуждал, насколько киберспорт можно считать спортивной дисциплиной.
По его мнению, компьютерные игры уже давно приблизились к традиционным соревнованиям. В комментарии для Cybersport.ru Паркер также заявил, что не удивится, если киберспорт войдет в программу Олимпийских игр.
«Конечно же, это спорт! Всем, кто спорит с этим, просто нужно сходить на один из турниров. А еще лучше — заглянуть за кулисы и разобраться, как выглядят тренировки киберспортсменов. Игры требуют от вас выносливости, причем как физической, так и ментальной. Успех в большинстве дисциплин также связан с командной работой, с проработкой стратегий. Поэтому если вы попробуете разобраться в том, что происходит на крупных турнирах, то увидите много параллелей с баскетболом или любым другим командным спортом».
Кстати, я не удивлюсь, если киберспорт войдет в программу Олимпийских игр в 2024 или 2028 году. Совершенно не удивлюсь!
Тони Паркер закончил карьеру в июне 2019 года. После этого француз обратил внимание на другие дисциплины — в том числе киберспортивные. В сентябре Паркер стал амбассадором первого в истории чемпионата мира по Rainbow Six Siege. На эту и другие темы с бывшим игроком пообщался журналист Cybersport.ru Владислав Machinae Животнёв.