«Крутой подарок — ретроконсоль. Любимая игра — Far Cry» — форвард ЦСКА Федор Чалов о CS: GO и других любимых видеоиграх

Источник: РИА "Новости"

— Мы не так давно общались с Никитой Черновым и узнали от него, что ты классно играешь в Counter-Strike, даже лежа на кровати.

— Ну да, да (смеется). На самом деле это было раньше, на сборах. Мы либо собираемся ребятами из команды или теми, кто раньше играл, — с пацанами договариваемся. Делимся на пятерки и играем.

​<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--91388dca338fc57a4044" data-vnd="91388dca338fc57a4044" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=91388dca338fc57a4044" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Ну, а так, чтобы именно лежа постоянно играть, — нет, конечно. В последнее время мы чаще стали нормально играть, потому что сейчас время в основном уходит на восстановление, больше проводим время дома.

Конечно, это всё по фану. Это больше общение и веселое времяпрепровождение. Бывает, камбечим — доставляет эмоции, прямо кайф. Не как в футболе, конечно, но близко — в любом виде спорта спортсмен хочет выигрывать, всегда радуешься. Это приятно. Особенно приятно играть с теми, кто не в Москве, не в команде, но теми, кто остаются близкими друзьями.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 7, 13.09.2020, 19:00 ЦСКА - Спартак -

— Обычно все с Counter-Strike знакомятся в детстве, у тебя было так же?

— На самом деле нет. Я в детстве вообще ни разу не играл в Counter-Strike, мне это вообще было неинтересно. В детстве мне скорее нравились разные «проходилки». Наверное, все играли в GTA, начиная с первых, где был вид сверху, — какой после этого был у игры прогресс. Ну и FIFA, само собой. Играл со времен FIFA 2004 и после этого в каждую новую часть.

— И начинал тоже с компьютера? Не с приставки?

— Да, с компьютера. Первый папа как-то принес с работы, старший брат скачал на него какие-то игры. Он играл — я смотрел. Он раньше меня пошел в школу, у меня было время, чтобы подучиться в FIFA (смеется). С братом были зарубы, в основном мы в FIFA играли.

ЦСКА (Москва) Все о команде

Хотя потом у нас [появилась] «Сега», где можно было играть вдвоем. Мы разные проходили — например, какого-нибудь «Спайдермена», Mortal Kombat. Мне, кстати, на этот день рождения друзья подарили ретроконсоль, где 300 или сколько-то игр — вот эти вот все Super Mario, Pac-Man, «танчики». Очень круто!

— Ты много играл в FIFA, но недавно сражался с Головиным в PES. Что можешь сказать об этой игре?

Спартак (Москва) Все о команде

— Если честно, я не любитель PES. Играл только в одну из частей в 2000-х, и то только потому, что там была официальная Лига чемпионов. Конечно… не мой формат. Кому-то, может быть, нравится, но мне ближе FIFA, потому что я с самого детства в нее играю.

FIFA и PES, естественно, разные игры. Сейчас они ближе [друг к другу], но разница всё равно чувствуется по движениям игроков, по приему, остановке мяча, когда пас отдаешь.

— Мне кажется, PES всегда более «деревянной» считалась.

— Да, для меня так. Но мне кажется, что это всё дело привычки.

— Давай вернемся к играм. Есть любимые кроме них?

— Одну точно назову — серия Far Cry. Играл во все последние части, сейчас жду… шестую, кажется?

— Слышал теорию, что в ней появится молодой Ваас — главный злодей из третьей части?

— А-а-а, серьезно? Понял. Вот я и говорю, с третьей части мне дальше все и зашли. Так, возвращаясь к играм: GTA, само собой, наверное, пятая часть. Но больше всего играл, наверное, в San Andreas. Что бы еще вспомнить… Кстати, назову еще одну. В детстве мы играли в Rayman — это лучшая игра была.

Сейчас мне еще друг посоветовал Fall Guys — такая убивалка времени (смеется). А вообще, на сборах еще играем в NHL, тоже очень понравилась мне. Лучший — Ваня Обляков, он у нас хоккеист (смеется).

— За киберспортом следите?

— Конечно, но не так пристально, как некоторые из наших ребят — они смотрят все турниры, все игры на Twitch. Ребята говорят, что надо смотреть, чтобы лучше играть (смеется). Но серьезные турниры вроде мейджора, конечно, смотрю.

— Сейчас играют все, но совсем недавно с ростом популярности Fortnite некоторые тренеры спортивных команд высказывались против игры — якобы она отвлекает от тренировок.

— Если это не отвлекает от тренировок — это никому не мешает. Есть выражение одно (смеется). Самое главное, чтобы это не мешало футболу. Каждый свое время проводит как хочет. Раньше играли в бридж или еще во что-то, а сейчас это компьютерные игры.

— Мы видели геймерский сетап Головина, а у тебя есть свой геймерский уголок?

— (Смеется) Сейчас нет. Возможно, в будущем нас посадят на карантин, придется зарабатывать, создадим аккаунт на Twitch (смеется). Если серьезно, у меня такого нет — только ноутбук. Я, конечно, знаю, что есть разница… Саша в этом больше разбираются, увлекается. Он и в «Доту», и в CS, и сейчас в Warzone, наверное…

— Скины в CS тебя тоже не завлекают?

— У меня есть, конечно. Иногда очень хочется, но стараюсь себя сдерживать. Нет такого, чтобы очень сильно хотел какой-то конкретный. Где-то с ребятами во что-то играл, и мы там в «рулетку» выиграли, не знаю, может быть, это нельзя говорить (смеется). Нож у меня есть, это самое дорогое, что есть из скинов.