Призовой фонд The International 2020 превысил отметку в $37 млн
Призовой фонд турнира The International 2020 по Dota 2 преодолел отметку в $37 млн. Такого результата он достиг спустя 114 дней со старта продаж Battle Pass 2020.
Призовой фонд турнира The International 2020 по Dota 2 преодолел отметку в $37 млн. Такого результата он достиг спустя 114 дней со старта продаж Battle Pass 2020.
17 сентября Valve выпустила третью Immortal Treasure, продлила действие Battle Pass 2020 до 9 октября, а также запустила распродажу уровней — каждый владелец боевого пропуска может приобрести до двух наборов по 60 уровней со скидкой 30%. За день сумма призового фонда к TI10 увеличилась более чем на $320 тыс.
Десятый The International должен был пройти в Стокгольме, но чемпионат был отменен