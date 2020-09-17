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19:45 (мск), источник: Cybersport.ru

Призовой фонд The International 2020 превысил отметку в $37 млн

Призовой фонд турнира The International 2020 по Dota 2 преодолел отметку в $37 млн. Такого результата он достиг спустя 114 дней со старта продаж Battle Pass 2020.

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Источник: Instagram

17 сентября Valve выпустила третью Immortal Treasure, продлила действие Battle Pass 2020 до 9 октября, а также запустила распродажу уровней — каждый владелец боевого пропуска может приобрести до двух наборов по 60 уровней со скидкой 30%. За день сумма призового фонда к TI10 увеличилась более чем на $320 тыс.

Десятый The International должен был пройти в Стокгольме, но чемпионат был отменен из-за пандемии коронавируса. Valve планирует провести главный турнир года по Dota 2 в августе 2021-го.

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