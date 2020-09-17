Призовой фонд The International 2020 превысил отметку в $37 млн

17 сентября Valve выпустила третью Immortal Treasure, продлила действие Battle Pass 2020 до 9 октября, а также запустила распродажу уровней — каждый владелец боевого пропуска может приобрести до двух наборов по 60 уровней со скидкой 30%. За день сумма призового фонда к TI10 увеличилась более чем на $320 тыс.