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19:49 (мск), источник: Cybersport.ru

Принц Саудовской Аравии потратил более ₽2,5 млн на уровни Battle Pass 2020 в Dota 2

Принц Саудовской Аравии Абдулла ибн Салман Абдул-Азиз Аль Сауд набрал более 80 тыс. уровней Battle Pass 2020 в Dota 2. По оценке портала Stratz, с момента выхода компендиума он потратил на него около $33,4 тыс, что примерно равняется ₽2,5 млн. Второе место в списке игроков с самыми «прокаченными» Battle Pass 2020 занимает представитель Китая — он набрал почти 63 тыс. уровней, потратив на это $26 тыс (около ₽1,9 млн).

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Это не первый раз, когда принц набирает высокий уровень Battle Pass — в 2018 году у него было более 100 тыс. уровней, а в 2019-м он преодолел отметку в 51 тыс. Абдулла Аль Сауд возглавляет рейтинг третий год подряд. За это время он потратил на компендиумы около $100 тыс. Или ₽7,5 млн.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным портала Stratz, в 2020 году Battle Pass 2020 приобрели более 1,8 млн игроков:

  • 78,5% прокачали компендиум выше 75 уровня;
  • 42,4% набрали более 225 уровней;
  • 10% получат сувенир в виде Эгиды Чемпионов за 1000 уровней;
  • 1,6% получат статуэтку Рошана за 2000 уровней.

17 сентября разработчики Dota 2 продлили действие боевого пропуска до 9 октября. Помимо этого, Valve выпустила третью сокровищницу с предметами редкости Immortal и запустила распродажу уровней для Battle Pass 2020. Желающие могут приобрести до двух наборов 60 уровней со скидкой в 30%.

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