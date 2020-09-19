Принц Саудовской Аравии потратил более ₽2,5 млн на уровни Battle Pass 2020 в Dota 2

Это не первый раз, когда принц набирает высокий уровень Battle Pass — в 2018 году у него было более 100 тыс. уровней, а в 2019-м он преодолел отметку в 51 тыс. Абдулла Аль Сауд возглавляет рейтинг третий год подряд. За это время он потратил на компендиумы около $100 тыс. Или ₽7,5 млн.