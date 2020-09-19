Принц Саудовской Аравии потратил более ₽2,5 млн на уровни Battle Pass 2020 в Dota 2
Принц Саудовской Аравии Абдулла ибн Салман
Принц Саудовской Аравии Абдулла ибн Салман
Это не первый раз, когда принц набирает высокий уровень Battle Pass — в 2018 году у него было более 100 тыс. уровней, а в 2019-м он преодолел отметку в 51 тыс. Абдулла Аль Сауд возглавляет рейтинг третий год подряд. За это время он потратил на компендиумы около $100 тыс. Или ₽7,5 млн.
По данным портала Stratz, в 2020 году Battle Pass 2020 приобрели более 1,8 млн игроков:
17 сентября разработчики Dota 2 продлили действие боевого пропуска до 9 октября. Помимо этого, Valve выпустила третью сокровищницу с предметами редкости Immortal и запустила распродажу уровней для Battle Pass 2020. Желающие могут приобрести до двух наборов 60 уровней со скидкой в 30%.