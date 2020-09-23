Warface появилась в Steam для игроков из СНГ

Ранее разработчики шутера обновили интерфейс игры и добавили боевой пропуск. Помимо этого, в Warface проходит тематическое событие «День пирата», во время которого можно получить оружие серии «Пират» с изображением кракена или камуфляжи в этой стилистике. За участие в ивенте игроки получат особые оружейные аксессуары.