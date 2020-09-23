Warface появилась в Steam для игроков из СНГ
Warface стала доступна в Steam для пользователей из СНГ. Новички, которые впервые запустят шутер через клиент от Valve, получат в подарок набор тематической экипировки и оружия «Абсолют».
Warface стала доступна в Steam для пользователей из СНГ. Новички, которые впервые запустят шутер через клиент от Valve, получат в подарок набор тематической экипировки и оружия «Абсолют».
Ранее разработчики шутера обновили интерфейс игры и добавили боевой пропуск. Помимо этого, в Warface проходит тематическое событие «День пирата», во время которого можно получить оружие серии «Пират» с изображением кракена или камуфляжи в этой стилистике. За участие в ивенте игроки получат особые оружейные аксессуары.
Создатели шутера также рассказали, что пользователи версий Steam и MY.GAMES смогут играть на общих серверах. Авторы Warface планируют вводить функционал в новую версию постепенно, а обновления выпускать одновременно для обоих клиентов.