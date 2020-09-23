Текущие события
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
18:00
Крылья Советов
Динамо Бр
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Волгарь
Иртыш
01
Футбол. Кубок России
перерыв
Салют Бл
Арсенал Т
00
Футбол. Первый дивизион
18:30
Шинник
Чертаново
Футбол. Еврокубки
19:00
Аполлон
Лех
Футбол. Первый дивизион
19:00
Алания
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
19:00
Факел
Томь
Футбол. Первый дивизион
19:00
Велес
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
19:30
Торпедо М
Нижний Новгород
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Сибирь
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Чайка
Футбол. Первый дивизион
15:30
Краснодар-2
Оренбург
11
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Омония
Футбол. Еврокубки
22:00
Мольде
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
22:00
Гент
Динамо К
Хоккей. НХЛ
24.09
Даллас Старз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Все события
Фоторепортажи
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
8Какой позор! «Динамо» вылетело из Лиги Европы
17:11 (мск), источник: Cybersport.ru

Warface появилась в Steam для игроков из СНГ

Warface стала доступна в Steam для пользователей из СНГ. Новички, которые впервые запустят шутер через клиент от Valve, получат в подарок набор тематической экипировки и оружия «Абсолют».

Наверх

Ранее разработчики шутера обновили интерфейс игры и добавили боевой пропуск. Помимо этого, в Warface проходит тематическое событие «День пирата», во время которого можно получить оружие серии «Пират» с изображением кракена или камуфляжи в этой стилистике. За участие в ивенте игроки получат особые оружейные аксессуары.

Создатели шутера также рассказали, что пользователи версий Steam и MY.GAMES смогут играть на общих серверах. Авторы Warface планируют вводить функционал в новую версию постепенно, а обновления выпускать одновременно для обоих клиентов.

Читайте также
 «Ураган страсти» — откровенный косплей на Хоук и Изабелу из Dragon Age
Сексуальная хакерша — косплей на Сомбру из Overwatch
На шаг ближе к цели. «Краснодар» вырвал победу у ПАОКа в ЛЧ
Виноват ли «Локомотив» и нужно ли останавливать сезон КХЛ
СМИ: Игроки НХЛ употребляли наркотики в «пузырях» во время КС
Экс-тренер сборной России покинул австрийский клуб
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока сезона
Бестемьянова о переходе Загитовой к Плющенко: Бред сивой кобылы
«Спартак» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Нанта»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь