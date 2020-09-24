Василий Уткин о заявлении главы ОКР о киберспорте: В «Доте» никто не погибает, кроме фигурок на мониторе

«Тут что интересно. Поздняков ведь был фехтовальщиком! И это тоже рассуждения бывшего фехтовальщика. А фехтование — вот интересно — оно исторически как появилось?)) Может быть, это древняя разновидность айкидо с холодным оружием? Или это искусство лечения ветрянки путем нанесения на фурункулы товарища зеленки орудием, напоминающим (но лишь напоминающим) рапиру, но направленное на исцеление “соперника”? Да нет. Фехтование — это искусство убивать. Крови за ним — озера. Теперь спорт. А стрельба? А ритуальное происхождение кучи игр, где мяч изначально — голова преступника или побежденного в войне? А пятиборье из чего возникло с биатлоном — называется “военно-прикладные виды”? Ханжество. В принципе ханжество — потому что в Доте никто не погибает, кроме фигурок на мониторе, а они не просто мертвые, а и живыми никогда даже не предполагали быть. И в квадрате, потому что на эту тему рассуждает человек, всего в жизни добившийся видом спорта, прямо ведущим свою генеалогию от весьма изощренного искусства убивать. Любят люди из начальства выставлять себя дураками».