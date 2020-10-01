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01:25 (мск), источник: Cybersport.ru

Единственный представитель СНГ прошел в групповой этап чемпионата мира по League of Legends

Unicorns of Love прошли в групповой этап 2020 World Championship по League of Legends. В решающем матче стадии Play-In коллектив из СНГ победил турецкую команду Papara SuperMassive со счетом 3:0.

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Еще одной командой из Play-In, заработавшей слот в основной части чемпионата, стала LGD Gaming — китайский коллектив не пустил в групповой этап Legacy eSports. Ранее в групповую стадию прошли Team Liquid и PSG Talon.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матчи групповой стадии начнутся 3 октября, перед этим пройдет жеребьевка, которая определит, в какой квартет попадут Unicorns of Love.

2020 World Championship проходит в Шанхае с 25 сентября по 31 октября.

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