Единственный представитель СНГ прошел в групповой этап чемпионата мира по League of Legends
Unicorns of Love прошли в групповой этап 2020 World Championship по League of Legends. В решающем матче стадии
Unicorns of Love прошли в групповой этап 2020 World Championship по League of Legends. В решающем матче стадии
Еще одной командой из
Матчи групповой стадии начнутся 3 октября, перед этим пройдет жеребьевка, которая определит, в какой квартет попадут Unicorns of Love.
2020 World Championship проходит в Шанхае с 25 сентября по 31 октября.