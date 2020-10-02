Неймар сделал эйс из пистолета во время первого стрима на Twitch
Футболист ПСЖ Неймар отметился ярким моментом в CS: GO во время своей первой трансляции на Twitch. В пистолетном раунде на карте Inferno он убил пять соперников выстрелами в голову из
Футболист ПСЖ Неймар отметился ярким моментом в CS: GO во время своей первой трансляции на Twitch. В пистолетном раунде на карте Inferno он убил пять соперников выстрелами в голову из
1 октября Неймар впервые запустил прямую трансляцию на Twitch, хотя канал на стриминговой платформе у него существовал с 2017 года. За игрой бразильского футболиста в CS: GO следили почти 100 тыс. зрителей.
Неймар — давний поклонник CS: GO. Он неоднократно встречался со звездами бразильского киберспорта, включая FURIA Esports и игроков команд Габриэля FalleN Толедо. В социальных сетях футболист общался с Александром s1mple Костылевым, а также делился хайлайтами из