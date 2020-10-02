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15:22 (мск), источник: Cybersport.ru

Неймар сделал эйс из пистолета во время первого стрима на Twitch

Футболист ПСЖ Неймар отметился ярким моментом в CS: GO во время своей первой трансляции на Twitch. В пистолетном раунде на карте Inferno он убил пять соперников выстрелами в голову из USP-S.

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Источник: Cybersport.ru

1 октября Неймар впервые запустил прямую трансляцию на Twitch, хотя канал на стриминговой платформе у него существовал с 2017 года. За игрой бразильского футболиста в CS: GO следили почти 100 тыс. зрителей.

Неймар — давний поклонник CS: GO. Он неоднократно встречался со звездами бразильского киберспорта, включая FURIA Esports и игроков команд Габриэля FalleN Толедо. В социальных сетях футболист общался с Александром s1mple Костылевым, а также делился хайлайтами из шоу-матча, в котором участвовал нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус.

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