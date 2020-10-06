Сын футболиста Юрия Жиркова отпраздновал день рождения в стиле Minecraft

«Мы впервые советовались с детьми насчет праздника. Обычно я и Юра заранее знаем, как будем праздновать дни рождения наших детей и готовим для них сюрприз. Но с младшим Даниилом, несмотря на его очень юный возраст, все немного сложнее — он не любит аниматоров, поэтому важно было, чтобы тематику вечеринки он выбрал сам. Сын колебался между любимыми Майнкрафтом, Человеком-Пауком, и, конечно, футбольной тематикой».