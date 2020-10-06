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17:38 (мск), источник: Cybersport.ru

Сын футболиста Юрия Жиркова отпраздновал день рождения в стиле Minecraft

Футболист «Зенита» и сборной России Юрий Жирков с женой Инной Жирковой организовали для сына день рождения в стиле Minecraft. Тематику праздника ребенок выбрал самостоятельно. Об этом мать именинника рассказала журналу OK!.

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Публикуется с сохранением орфографии и пунктуации источника.

Инна Жиркова:

«Мы впервые советовались с детьми насчет праздника. Обычно я и Юра заранее знаем, как будем праздновать дни рождения наших детей и готовим для них сюрприз. Но с младшим Даниилом, несмотря на его очень юный возраст, все немного сложнее — он не любит аниматоров, поэтому важно было, чтобы тематику вечеринки он выбрал сам. Сын колебался между любимыми Майнкрафтом, Человеком-Пауком, и, конечно, футбольной тематикой».

На празднике имениннику преподнесли торт в виде блока из Minecraft. На вечеринку были приглашены только самые близкие люди, организовывать масштабный праздник из-за пандемии коронавируса родители не захотели.

Во время загрузки произошла ошибка.

Minecraft — популярная игра в жанре «песочницы». Ранее стало известно, что нового монстра для тайтла выберут путем голосования среди геймеров.

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