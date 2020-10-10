Призовой фонд The International 10 достиг $40 млн за 15 минут до истечения срока действия Battle Pass 2020 и краудфандинговой кампании в Dota 2. Изначально Valve предоставила $1,6 млн, а остальные средства внесли пользователи — по 25% от каждой покупки боевого пропуска и уровней к нему увеличивали итоговую сумму.

Действие Battle Pass 2020 завершится в ночь на 10 октября. После этого владельцы пропуска не смогут получить новые награды, среди которых в этом году числятся традиционные сокровищницы Immortal, а также три арканы и две персоны.