Более шести тысяч зрителей будут смотреть финал 2020 World Championship на стадионе
Организаторы 2020 World Championship по League of Legends заявили, что пригласят на
Организаторы 2020 World Championship по League of Legends заявили, что пригласят на
В анонсе Riot China сказано, что проведение турнира с живыми зрителями стало возможным только после нескольких месяцев обсуждений и консультаций с правительством Шанхая. В день
Сообщается, что пропуска на
Представители Riot China уточнили, что на 2020 World Championship не будет ни электронного, ни бумажного билета. Вход будет разрешен только по удостоверению личности. Пропуска нельзя будет передавать или продавать другим лицам. На входе на стадион все зрители будут проходить медицинский контроль и если на месте у них обнаружат проблемы со здоровьем, то не разрешат войти.
Матчи 2020 World Championship проходят с 3 по 31 октября в Шанхае.