Более шести тысяч зрителей будут смотреть финал 2020 World Championship на стадионе

В анонсе Riot China сказано, что проведение турнира с живыми зрителями стало возможным только после нескольких месяцев обсуждений и консультаций с правительством Шанхая. В день гран-финала организаторы пообещали уделить особое внимание выполнению профилактических мер, а также соблюдению правил безопасности на массовом мероприятии.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--bdc94b1cce858cce177b { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--bdc94b1cce858cce177b { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--bdc94b1cce858cce177b" data-vnd="bdc94b1cce858cce177b" data-profile="409" data-aspectRatio="1"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bdc94b1cce858cce177b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщается, что пропуска на гранд-финал не будут продавать через кассы привычным способом, а бесплатно разыграют в социальных сетях. Например, подать заявку можно будет через мессенджер lpl.qq.com, мобильное приложение League of Legends, клиент WeChat и другими способами. По словам организаторов, иностранцы тоже могут попробовать получить пропуск, однако им придется пройти 14-дневный карантин после приезда в страну.

Представители Riot China уточнили, что на 2020 World Championship не будет ни электронного, ни бумажного билета. Вход будет разрешен только по удостоверению личности. Пропуска нельзя будет передавать или продавать другим лицам. На входе на стадион все зрители будут проходить медицинский контроль и если на месте у них обнаружат проблемы со здоровьем, то не разрешат войти.