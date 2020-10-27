Неймар перехитрил соперника в CS: GO и выиграл раунд 1v3
Футболист французского клуба ПСЖ Неймар стал автором хайлайта в CS: GO во время трансляции на Twitch. Он смог в одиночку выиграть раунд против трех соперников.
Футболист французского клуба ПСЖ Неймар стал автором хайлайта в CS: GO во время трансляции на Twitch. Он смог в одиночку выиграть раунд против трех соперников.
В одном из раундов на карте Train Неймар остался против трех представителей спецназа. Убив двух соперников, футболист начал играть в
1 октября Неймар запустил первый стрим на личном канале на Twitch, который был создан еще в 2017 году. Он играл с друзьями в CS: GO и даже сделал эйс из пистолета в одном из матчей. За игрой бразильского футболиста в CS: GO следили почти 100 тыс. зрителей, а у его канала на стриминговом сервисе более 440 тыс. подписчиков.