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12:46 (мск), источник: Cybersport.ru

Неймар перехитрил соперника в CS: GO и выиграл раунд 1v3

Футболист французского клуба ПСЖ Неймар стал автором хайлайта в CS: GO во время трансляции на Twitch. Он смог в одиночку выиграть раунд против трех соперников.

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В одном из раундов на карте Train Неймар остался против трех представителей спецназа. Убив двух соперников, футболист начал играть в кошки-мышки с последним. Неймару удалось обхитрить врага и занять позицию, которую тот не проверил. Однако игроку ПСЖ даже не пришлось убивать соперника — он спешил обезвредить бомбу, поэтому неловко спрыгнул с парапета и погиб сам.

1 октября Неймар запустил первый стрим на личном канале на Twitch, который был создан еще в 2017 году. Он играл с друзьями в CS: GO и даже сделал эйс из пистолета в одном из матчей. За игрой бразильского футболиста в CS: GO следили почти 100 тыс. зрителей, а у его канала на стриминговом сервисе более 440 тыс. подписчиков.

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