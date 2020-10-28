Стала известна дата выхода FIFA 21 для PlayStation 5 и Xbox Series X/S
FIFA 21 для Xbox Series X/S и PlayStation 5 выйдет 4 декабря. Об этом EA Sports сообщила на официальном сайте игры.
FIFA 21 для Xbox Series X/S и PlayStation 5 выйдет 4 декабря. Об этом EA Sports сообщила на официальном сайте игры.
Пользователи, которые приобрели цифровые копии для PlayStation 4 и Xbox One, получат футбольный симулятор на консолях нового поколения бесплатно.
Они также смогут перенести прогресс в Ultimate Team и Volta, при этом карьеру,
Релиз FIFA 21 на ПК, PlayStation 4. Xbox One и Nintendo Switch состоялся 9 октября. На протяжении трёх недель игра сохраняет первое место в британском чарте продаж.