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01:58 (мск), источник: Cybersport.ru

Стала известна дата выхода FIFA 21 для PlayStation 5 и Xbox Series X/S

FIFA 21 для Xbox Series X/S и PlayStation 5 выйдет 4 декабря. Об этом EA Sports сообщила на официальном сайте игры.

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Пользователи, которые приобрели цифровые копии для PlayStation 4 и Xbox One, получат футбольный симулятор на консолях нового поколения бесплатно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Они также смогут перенести прогресс в Ultimate Team и Volta, при этом карьеру, онлайн-сезон, кооперативный сезон и другие режимы придётся проходить заново. Разработчики уточнили, что прогресс можно будет перенести только с консоли на консоль одного производителя.

Во время загрузки произошла ошибка.

Релиз FIFA 21 на ПК, PlayStation 4. Xbox One и Nintendo Switch состоялся 9 октября. На протяжении трёх недель игра сохраняет первое место в британском чарте продаж.

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