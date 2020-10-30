МОК запретил киберориентацию
Разразился первый заметный скандал, связанный с интеграцией киберспорта в спортивную отрасль.
Разразился первый заметный скандал, связанный с интеграцией киберспорта в спортивную отрасль.
Международный олимпийский комитет (МОК), который не намерен включать этот жанр в олимпийскую программу и признавать
Insidethegames сообщил, что рабочая группа МОК по взаимодействию с киберспортом (ELG) разослала всем международным федерациям по летним и зимним олимпийским дисциплинам письма с призывом не вступать в «официальные отношения с
В солидном перечне партнеров GEF оказались Международная федерации тенниса, Международный союз современного пятиборья, Международная федерация тхэквондо и ряд других федераций, организаторы Азиатских и Южноамериканских игр — Олимпийский совет Азии и Организация южноамериканского спорта, Федерация Игр Британского содружества.
Попытки взаимодействия GEF и спортивных федераций без участия МОК вызвали у последнего недовольство. В его планы признание GEF или
«У нас сложились прочные отношения с различными участниками киберспортивного и игрового сообщества: платформами, создателями игр, спортсменами. Мы будем поддерживать эти прямые отношения, а не работать через третью сторону», — приводит выдержки из письма Insidethegames.
Более того, несмотря на наметившуюся в последние годы тенденцию к сближению классического спорта и киберспорта, МОК
Екатерина Ремизова