МОК запретил киберориентацию

Международный олимпийский комитет (МОК), который не намерен включать этот жанр в олимпийскую программу и признавать какую-либо из федераций в качестве его «руководящего органа», озадачило усиление на международной арене позиций Всемирной федерации киберспорта (GEF). МОК призвал международные федерации всех летних и зимних видов не вступать в партнерские отношения с GEF. Меньше чем за год существования структура заключила соглашения о сотрудничестве примерно с десятком организаций.

Insidethegames сообщил, что рабочая группа МОК по взаимодействию с киберспортом (ELG) разослала всем международным федерациям по летним и зимним олимпийским дисциплинам письма с призывом не вступать в «официальные отношения с какими-либо киберспортивными федерациями». ELG имела в виду конкретную структуру — Всемирную федерацию киберспорта, все более сближающуюся с олимпийским движением.

Меньше чем за год существования GEF, базирующаяся в Сингапуре и созданная с целью «повышения престижа» киберспорта, сумела установить тесные связи с рядом входящих в состав МОК организаций.

В солидном перечне партнеров GEF оказались Международная федерации тенниса, Международный союз современного пятиборья, Международная федерация тхэквондо и ряд других федераций, организаторы Азиатских и Южноамериканских игр — Олимпийский совет Азии и Организация южноамериканского спорта, Федерация Игр Британского содружества.

Попытки взаимодействия GEF и спортивных федераций без участия МОК вызвали у последнего недовольство. В его планы признание GEF или какой-либо иной структуры в качестве «руководящего органа в киберспорте» не входит, о чем и было сказано в адресованном федерациям письме.

«У нас сложились прочные отношения с различными участниками киберспортивного и игрового сообщества: платформами, создателями игр, спортсменами. Мы будем поддерживать эти прямые отношения, а не работать через третью сторону», — приводит выдержки из письма Insidethegames.

Более того, несмотря на наметившуюся в последние годы тенденцию к сближению классического спорта и киберспорта, МОК по-прежнему не намерен включать последний в программу Олимпийских игр. Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах объяснял это главным образом тем, что ценности киберспорта не коррелируют с ценностями олимпийского движения: «Игры с убийствами или те, в которых пропагандируется жестокость, никогда не смогут стать частью программы».