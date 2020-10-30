Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вулверхэмптон Уондерерс
Кристал Пэлас
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эйбар
Кадис
02
Футбол. Зарубежный
30.10
Шальке-04
Штутгарт
11
Хоккей. КХЛ
30.10
Локомотив
ХК Динамо
32
Хоккей. КХЛ
30.10
Ак Барс
Сибирь
53
Хоккей. КХЛ
30.10
Нефтехимик
Амур
13
Хоккей. КХЛ
30.10
Северсталь
Витязь
03
Хоккей. КХЛ
30.10
Торпедо НН
Динамо Мн
63
Хоккей. КХЛ
30.10
Металлург Мг
Салават Юлаев
14
Хоккей. КХЛ
30.10
Трактор
Динамо Р
51
Хоккей. КХЛ
30.10
Барыс
Куньлунь
21
Все события
Фоторепортажи
10Щербакова победила на Кубке России по фигурному катанию
10Ничья ЦСКА с «Вольфсбергом»
30 октября, источник: Коммерсантъ

МОК запретил киберориентацию

Разразился первый заметный скандал, связанный с интеграцией киберспорта в спортивную отрасль.

Наверх
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Международный олимпийский комитет (МОК), который не намерен включать этот жанр в олимпийскую программу и признавать какую-либо из федераций в качестве его «руководящего органа», озадачило усиление на международной арене позиций Всемирной федерации киберспорта (GEF). МОК призвал международные федерации всех летних и зимних видов не вступать в партнерские отношения с GEF. Меньше чем за год существования структура заключила соглашения о сотрудничестве примерно с десятком организаций.

Insidethegames сообщил, что рабочая группа МОК по взаимодействию с киберспортом (ELG) разослала всем международным федерациям по летним и зимним олимпийским дисциплинам письма с призывом не вступать в «официальные отношения с какими-либо киберспортивными федерациями». ELG имела в виду конкретную структуру — Всемирную федерацию киберспорта, все более сближающуюся с олимпийским движением.

Меньше чем за год существования GEF, базирующаяся в Сингапуре и созданная с целью «повышения престижа» киберспорта, сумела установить тесные связи с рядом входящих в состав МОК организаций.

В солидном перечне партнеров GEF оказались Международная федерации тенниса, Международный союз современного пятиборья, Международная федерация тхэквондо и ряд других федераций, организаторы Азиатских и Южноамериканских игр — Олимпийский совет Азии и Организация южноамериканского спорта, Федерация Игр Британского содружества.

Читайте также
Уткин о заявлении главы ОКР о киберспорте: В «Доте» никто не погибает, кроме фигурок на мониторе

Попытки взаимодействия GEF и спортивных федераций без участия МОК вызвали у последнего недовольство. В его планы признание GEF или какой-либо иной структуры в качестве «руководящего органа в киберспорте» не входит, о чем и было сказано в адресованном федерациям письме.

«У нас сложились прочные отношения с различными участниками киберспортивного и игрового сообщества: платформами, создателями игр, спортсменами. Мы будем поддерживать эти прямые отношения, а не работать через третью сторону», — приводит выдержки из письма Insidethegames.

Более того, несмотря на наметившуюся в последние годы тенденцию к сближению классического спорта и киберспорта, МОК по-прежнему не намерен включать последний в программу Олимпийских игр. Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах объяснял это главным образом тем, что ценности киберспорта не коррелируют с ценностями олимпийского движения: «Игры с убийствами или те, в которых пропагандируется жестокость, никогда не смогут стать частью программы».

Екатерина Ремизова

 В Татарстане полицейские убили подростка: подробности
Нурмагомедов назвал Макрона «тварью»
Гассиев проведет в субботу первый бой после двухлетнего перерыва
Умер чемпион мира по футболу в составе сборной Англии
«Локомотив» одержал 10-ю победу в 11 последних матчах КХЛ
«Спартак» отомстит Карпину: Топ-5 ставок выходных
Криштиану Роналду вылечился после заражения коронавирусом
Хосеп Гвардиола высказался о возможном возвращении в «Барселону»
Авербух: Мы предлагали Медведевой вести «Ледниковый период»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь