Gorillaz выпустили новый клип, снятый в GTA V

Британская группа Gorillaz выпустила клип на трек The Valley of the Pagans. В видео анимационные участники группы катаются по улицам Лос-Сантоса из GTA V, а на связь с ними по смартфону выходит Бек Дэвид Хэнсен (Beck), поучаствовавший в записи композиции.