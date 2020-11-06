Gorillaz выпустили новый клип, снятый в GTA V
Британская группа Gorillaz выпустила клип на трек The Valley of the Pagans. В видео анимационные участники группы катаются по улицам
Британская группа Gorillaz выпустила клип на трек The Valley of the Pagans. В видео анимационные участники группы катаются по улицам
Трек The Valley of the Pagans входит в проект Song Machine — это
Gorillaz — не первые музыканты, снимающие клипы в видеоиграх. Ранее в Fortnite прошел концерт Трэвиса Скотта, а также состоялась премьера нового клипа корейской группы BTS, рэпер Stormzy в сотрудничестве с Ubisoft снял видео в игре Watch Dogs: Legion.