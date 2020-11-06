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15:58 (мск), источник: Cybersport.ru

Gorillaz выпустили новый клип, снятый в GTA V

Британская группа Gorillaz выпустила клип на трек The Valley of the Pagans. В видео анимационные участники группы катаются по улицам Лос-Сантоса из GTA V, а на связь с ними по смартфону выходит Бек Дэвид Хэнсен (Beck), поучаствовавший в записи композиции.

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Трек The Valley of the Pagans входит в проект Song Machine — это веб-сериал, в рамках которого группа раз в месяц выпускает новый трек. Он стартовал в январе 2020 года, на данный момент Gorillaz выпустили девять синглов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Gorillaz — не первые музыканты, снимающие клипы в видеоиграх. Ранее в Fortnite прошел концерт Трэвиса Скотта, а также состоялась премьера нового клипа корейской группы BTS, рэпер Stormzy в сотрудничестве с Ubisoft снял видео в игре Watch Dogs: Legion.

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