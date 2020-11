Неймара забанили на Twitch

Это первый бан канала Неймара на платформе с тех пор, как он начал регулярно стримить осенью 2020 года. Обычно бразилец играл в CS: GO и Among Us с друзьями, а также общался со зрителями. За первой трансляцией Неймара в октябре следили около 100 тыс. человек.