Неймара забанили на Twitch
Администрация стримингового сервиса Twitch заблокировала канал нападающего ПСЖ Неймара. Что послужило причиной для бана футболиста — неизвестно.
Администрация стримингового сервиса Twitch заблокировала канал нападающего ПСЖ Неймара. Что послужило причиной для бана футболиста — неизвестно.
Это первый бан канала Неймара на платформе с тех пор, как он начал регулярно стримить осенью 2020 года. Обычно бразилец играл в CS: GO и Among Us с друзьями, а также общался со зрителями. За первой трансляцией Неймара в октябре следили около 100 тыс. человек.
Неймар — давний поклонник CS: GO. Он неоднократно встречался со звездами бразильского киберспорта, включая FURIA Esports и игроков команд Габриэля FalleN Толедо. В социальных сетях футболист общался с Александром s1mple Костылевым, а также делился хайлайтами из