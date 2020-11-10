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13:33 (мск), источник: Cybersport.ru

Неймара забанили на Twitch

Администрация стримингового сервиса Twitch заблокировала канал нападающего ПСЖ Неймара. Что послужило причиной для бана футболиста — неизвестно.

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14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Это первый бан канала Неймара на платформе с тех пор, как он начал регулярно стримить осенью 2020 года. Обычно бразилец играл в CS: GO и Among Us с друзьями, а также общался со зрителями. За первой трансляцией Неймара в октябре следили около 100 тыс. человек.

Во время загрузки произошла ошибка.

Неймар — давний поклонник CS: GO. Он неоднократно встречался со звездами бразильского киберспорта, включая FURIA Esports и игроков команд Габриэля FalleN Толедо. В социальных сетях футболист общался с Александром s1mple Костылевым, а также делился хайлайтами из шоу-матча, в котором участвовал нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус.

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