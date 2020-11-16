S1mple: Один раз я писал Хабибу, и он мне ответил

S1mple объяснил, что писал Хабибу, потому что хотел узнать у него о здоровом режиме сна.

Александр s1mple Костылев:

«Один раз я писал Хабибу и он мне ответил. Тогда я был менее известен. Я его спросил, какой правильный сон должен быть у человека. То есть мне было интересно, как он отдыхает. Понятно, что перед этим написал ему сообщение: кто я, чем занимаюсь. Он прочитал, ответил. Сказал: “Да, у вас, геймеров, со сном проблемы”. Потом объяснил, что надо отдыхать 6−8 часов, всегда высыпаться, набираться сил. Он так, был менее общительный, чем другие».

Костылев также отметил, что несмотря на приглашение от Неймара, еще не успел с ним сыграть в CS: GO.

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Александр s1mple Костылев:

«Сейчас Неймар, когда домой в Париж приезжает, предлагает [поиграть в CS: GO]. Он же начал стримить — где-то недели две назад запустил первый стрим. Если честно, пока я с ним еще не играл. Две недели назад он запустил стрим, там у него было 100 тыс. [зрителей]. После стрима он написал: “Надо поиграть”. Я написал: “Сейчас у меня турнир закончится и можно сыграть”. Ну, пока он играет в футбол».