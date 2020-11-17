Финский киберспортсмен бросил CS: GO ради службы в армии

ENCE eSports:

«Ере пришел к выводу, что в настоящее время у него нет необходимой мотивации, чтобы двигаться вперед в напряженном мире профессиональной сцены CS: GO. Мы все согласны с тем, что sergej не стоит продолжать выступать, если он не чувствует, что способен внести полноценный вклад в успех команды».

Представители ENCE подчеркнули, что на период службы в армии игрок останется связан контрактом с клубом. Его дальнейшая карьера будет обсуждаться после возвращения.

Sergej выступал на профессиональной сцене с 13 лет. Играл в командах SkitLite и HAVU Gaming, а в апреле 2018-го присоединился к ENCE eSports. Вместе с финским клубом он посетил два мейджора, включая IEM Katowice 2019, где ENCE заняла второе место. По данным сайта Esports Earnings, за карьеру Сало заработал более $220 тыс.

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Уход sergej из состава произошел вскоре после того, как коллектив покинули Яни Aerial Юссила и тренер Слаава Twista Рясанен. На их позиции клуб подписал Юнаса doto Фросса и Ээта sAw Саху из HAVU Gaming.

Состав ENCE на DreamHack Masters Winter:

ENCE eSports.

Алекси allu Ялли.

Миикка suNny Кемппи.

Юнас doto Фросс.

Элиас Jamppi Олкконен.