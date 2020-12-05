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17:39 (мск), источник: Cybersport.ru

Футбольный клуб «Бока Хуниорс» создал киберспортивную организацию

Аргентинский футбольный клуб «Бока Хуниорс» откроет киберспортивную организацию. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте команды.

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Источник: AP 2020

Первыми составами внутри новой организации станут ростеры по CS: GO и League of Legends. На момент публикации материала клуб не анонсировал имена игроков, которые будут представлять «Боку». По неподтвержденной информации, в команду по Counter-Strike войдут Факундо minimal Перейра и Эдуардо laser Чшекин. В официальном анонсе говорится, что составы будут участвовать в «важнейших турнирах Аргентины и всего региона».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее о создании команды по League of Legends объявил главный конкурент «Боки Хуниорс» — «Ривер Плейт». За время существования его состав заработал чуть более $1 тыс.

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