Футбольный клуб «Бока Хуниорс» создал киберспортивную организацию
Аргентинский футбольный клуб «Бока Хуниорс» откроет киберспортивную организацию. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте команды.
Аргентинский футбольный клуб «Бока Хуниорс» откроет киберспортивную организацию. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте команды.
Первыми составами внутри новой организации станут ростеры по CS: GO и League of Legends. На момент публикации материала клуб не анонсировал имена игроков, которые будут представлять «Боку». По неподтвержденной информации, в команду по
Ранее о создании команды по League of Legends объявил главный конкурент «Боки Хуниорс» — «Ривер Плейт». За время существования его состав заработал чуть более $1 тыс.