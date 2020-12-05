Футбольный клуб «Бока Хуниорс» создал киберспортивную организацию

Первыми составами внутри новой организации станут ростеры по CS: GO и League of Legends. На момент публикации материала клуб не анонсировал имена игроков, которые будут представлять «Боку». По неподтвержденной информации, в команду по Counter-Strike войдут Факундо minimal Перейра и Эдуардо laser Чшекин. В официальном анонсе говорится, что составы будут участвовать в «важнейших турнирах Аргентины и всего региона».