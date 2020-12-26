Лысый Anti‑Mage и пугающий Invoker — нейросеть нарисовала реалистичные портреты героев Dota 2
В сети появились новые фотографии героев Dota 2, созданные с помощью нейросети. На них персонажей, среди которых
В сети появились новые фотографии героев Dota 2, созданные с помощью нейросети. На них персонажей, среди которых
Специальная программа взяла за основу изображения героев «Доты» и реалистично трансформировала их, убрав шрамы и элементы брони, а также изменив цвет кожи и прическу. В результате
Первые работы нейросети с персонажами Dota 2 опубликовали 23 декабря. Тогда пользователи с помощью программы изменили внешний вид Luna, Queen of Pain и Pudge.
Ранее фанат Overwatch создал реалистичные изображения героев шутера.