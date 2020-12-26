Лысый Anti‑Mage и пугающий Invoker — нейросеть нарисовала реалистичные портреты героев Dota 2

Специальная программа взяла за основу изображения героев «Доты» и реалистично трансформировала их, убрав шрамы и элементы брони, а также изменив цвет кожи и прическу. В результате Anti-Mage лишился почти всех волос на голове, а Invoker стал выглядеть пугающе.