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17:20 (мск), источник: Cybersport.ru

Valve дисквалифицировала команду с DPC 2021 в Юго-Восточной Азии

Малайзийский коллектив Assault был дисквалифицирован со второго дивизиона Dota Pro Circuit 2021 для Юго-Восточной Азии. Организаторы приняли такое решение по причине «передачи аккаунтов», которая также подразумевает использование фейковых профилей. Предполагается, что за этот состав могли выступать ранее забаненные за участие в договорных матчах игроки Newbee.

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Assault прошла во второй дивизион DPC 2021 через закрытые отборочные. Ее место на турнире займут Army Geniuses, которые завершили квалификацию на 9−10 месте. Смогут ли игроки команды из Малайзии в будущем участвовать в официальных турнирах по Dota 2, неизвестно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матчи второго дивизиона Dota Pro Circuit 2021 в Юго-Восточной Азии пройдут с 18 января по 27 февраля в онлайне. Восемь команд разыграют $75 тыс. и места в первом дивизионе лиги.

Ранее на команды, участвующие в DPC 2021, обратил внимание Гальвин Meracle Кан Цзянь Вэнь. Тогда он заявил, что некоторые киберспортсмены играют нечестно. Его запись прокомментировал Адам 343 Шах, который заявил, что надеется на разбирательство со стороны Valve.

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