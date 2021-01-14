Valve дисквалифицировала команду с DPC 2021 в Юго-Восточной Азии
Малайзийский коллектив Assault был дисквалифицирован со второго дивизиона Dota Pro Circuit 2021 для
Малайзийский коллектив Assault был дисквалифицирован со второго дивизиона Dota Pro Circuit 2021 для
Assault прошла во второй дивизион DPC 2021 через закрытые отборочные. Ее место на турнире займут Army Geniuses, которые завершили квалификацию на 9−10 месте. Смогут ли игроки команды из Малайзии в будущем участвовать в официальных турнирах по Dota 2, неизвестно.
Матчи второго дивизиона Dota Pro Circuit 2021 в
Ранее на команды, участвующие в DPC 2021, обратил внимание Гальвин Meracle Кан Цзянь Вэнь. Тогда он заявил, что некоторые киберспортсмены играют нечестно. Его запись прокомментировал Адам 343 Шах, который заявил, что надеется на разбирательство со стороны Valve.