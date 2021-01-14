Valve дисквалифицировала команду с DPC 2021 в Юго-Восточной Азии

Assault прошла во второй дивизион DPC 2021 через закрытые отборочные. Ее место на турнире займут Army Geniuses, которые завершили квалификацию на 9−10 месте. Смогут ли игроки команды из Малайзии в будущем участвовать в официальных турнирах по Dota 2, неизвестно.

Матчи второго дивизиона Dota Pro Circuit 2021 в Юго-Восточной Азии пройдут с 18 января по 27 февраля в онлайне. Восемь команд разыграют $75 тыс. и места в первом дивизионе лиги.