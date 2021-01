Две части Call of Duty стали самыми продаваемыми играми 2020 года в США, Cyberpunk 2077 не попала в топ-10

На третье место попала Animal Crossing: New Horizons, The Last of Us Part II расположилась на шестой строчке, а Cyberpunk 2077 заняла 19-ю позицию рейтинга. При составлении списка NPD Group не учитывала цифровые продажи Animal Crossing и новинки CD Projekt RED.

Аналитики отметили, что Call of Duty стала лучшей франшизой по продажам в США 12-й год подряд. The Last of Us Part II, несмотря на шестое место в общем рейтинге по итогам 2020-го, заняла третью строчку среди самых продаваемых игр Sony, уступив только Marvel’s Spider-Man и God of War.