Футбольные клубы из России отказались от сотрудничества с Epic Games

«Вчера был запущен Fortnite Football, специальный проект внутри игры, позволяющий игрокам использовать формы 23 футбольных клубов со всего мира. У меня была возможность включить туда 2 клуба из России. Бесплатно и с возможностью дополнительных активаций (типа выпуска футболки с логотипом Fortnite в живом виде). Я провел переговоры с нашими ведущими клубами. Пара отказалась сразу, пара перешла в формат вялотекущих переговоров и исчезла. Самый частый запрос от клубов — мы хотим за это денег. Видимо, в голове менеджеров наших клубов до сих пор не сложилось понимание, что пиар на мировом уровне стоит намного больше чем потенциальные 10 000 евро за лицензию. Так и живем».