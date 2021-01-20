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17:02 (мск), источник: Cybersport.ru

Футбольные клубы из России отказались от сотрудничества с Epic Games

Несколько российских футбольных клубов не приняли предложение Epic Games о сотрудничестве в рамках тематического ивента в Fortnite. Информацию об этом в Facebook опубликовал сотрудник лицензионного агентства IMG Илья Слуцкин, проводивший переговоры с командами, однако впоследствии удалил пост. Cybersport.ru обратился к Слуцкину за комментарием.

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Публикуется с сохранением орфографии и пунктуации источника.

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Илья Слуцкин:

«Вчера был запущен Fortnite Football, специальный проект внутри игры, позволяющий игрокам использовать формы 23 футбольных клубов со всего мира. У меня была возможность включить туда 2 клуба из России. Бесплатно и с возможностью дополнительных активаций (типа выпуска футболки с логотипом Fortnite в живом виде). Я провел переговоры с нашими ведущими клубами. Пара отказалась сразу, пара перешла в формат вялотекущих переговоров и исчезла. Самый частый запрос от клубов — мы хотим за это денег. Видимо, в голове менеджеров наших клубов до сих пор не сложилось понимание, что пиар на мировом уровне стоит намного больше чем потенциальные 10 000 евро за лицензию. Так и живем».

19 января Epic Games объявила о проведении футбольного ивента в Fortnite. В «королевскую битву» добавят формы 23 футбольных клубов, среди которых «Манчестер Сити», «Милан» и «Ювентус». Помимо этого, в игре состоится Кубок Pelé, в рамках которого участники получат шанс выиграть эмоцию «Прыжок Пеле» и набор «Решающий удар».

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