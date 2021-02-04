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01:49 (мск), источник: Cybersport.ru

ФК «Брюгге» собрал состав по CS: GO

У футбольного клуба «Брюгге» появился состав по CS: GO. Об этом сообщили в командном твиттере.

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Представитель высшей бельгийской футбольной лиги выбрал микс MAESTRO, в который вошли три игрока из Бельгии и два представителя Польши. Дебют коллектива под новым тегом состоится 11 февраля на весеннем турнире Elite Series Season 1 с призовым фондом в €15 тыс.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Брюгге» — не первый футбольный клуб, который открыл подразделение по CS: GO. В январе так же поступила команда «Бока Хуниорс», в которую вошли пять представителей Аргентины. А в 2017 году в сотрудничестве с кинокомпанией Nordisk Film датский ФК «Копенгаген» создал киберспортивную организацию North, у которой также есть состав по CS: GO.

Состав Club Brugge eSports:

Стивен ⁠Stev0se⁠ Ромбаут;

Робин ⁠simix⁠ Бюненс;

Ричард ritchiEE⁠ Местдах;

Матеуш matty Колоджейчик;

Матеуш ⁠n0tice Вольняк.

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