ФК «Брюгге» собрал состав по CS: GO

Представитель высшей бельгийской футбольной лиги выбрал микс MAESTRO, в который вошли три игрока из Бельгии и два представителя Польши. Дебют коллектива под новым тегом состоится 11 февраля на весеннем турнире Elite Series Season 1 с призовым фондом в €15 тыс.

«Брюгге» — не первый футбольный клуб, который открыл подразделение по CS: GO. В январе так же поступила команда «Бока Хуниорс», в которую вошли пять представителей Аргентины. А в 2017 году в сотрудничестве с кинокомпанией Nordisk Film датский ФК «Копенгаген» создал киберспортивную организацию North, у которой также есть состав по CS: GO.