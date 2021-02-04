Исследование Nielsen показало, что аудитория киберспорта в РФ в 2020 году выросла на 28%

Согласно исследованию, среди поклонников киберспорта — 64% мужчин и 36% женщин, средний доход аудитории составляет 41,7 тыс. рублей на человека. По итогам 2020 года аналитики отмечают значительный прирост поклонников: четверть опрошенных фанатов стали следить за киберспортивными матчами в течение прошлого года, из которых 54% — женщины.

Что касается возрастных предпочтений, то 20% российской аудитории киберспорта — подростки от 13 до 17 лет, чуть более трети (35%) — молодежь от 18 до 24 лет, почти столько же (31%) — от 25 до 34 лет. Взрослые люди от 35 до 40 лет составляют 12% аудитории.

Как рассказал руководитель киберспортивного направления Nielsen Sports в Европе Майкл Хейна, рост аудитории усилился во время глобальной пандемии, поскольку многие люди обратились к играм как к увлекательному способу провести свое время. При этом особенно сильной тенденцией, свойственной для России, стал активный рост женской аудитории, добавил эксперт.

Комментируя результаты исследования, коммерческий директор ESforce Holding Сергей Бархударьян отметил, что такой рост аудитории соответствует ежегодному прогнозу развития отрасли. «Вся индустрия ежедневно работает на популяризацию киберспорта и борется за внимание более широкой аудитории. Мы стараемся быть релевантными для людей разных возрастов, предпочтений и интересов», — отметил он.