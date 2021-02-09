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01:03 (мск), источник: Cybersport.ru

Команда Федора Смолова обыграла сборную бойцов ММА на турнире по CS: GO

Сборная футболистов Strikers победила команду представителей смешанных единоборств MMA Hammers в «Лиге звезд спорта» по CS: GO. Матч закончился со счетом 16:7 в пользу коллектива Федора Смолова.

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В команде со Смоловым играли его одноклубники из «Локомотива» — Владислав Игнатьев, Виталий Лысцов и Владимир Шолох, а также полузащитник московского «Динамо» Андрей Мазурин. Сборную MMA представляли Роман Гнездилов, Вадим Курило, Руслан Данченко, Андрей Поздин и Руслан Колонтаевский.

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Публикуется с сохранением орфографии и пунктуации источника.

Федор Смолов:

«Сейчас хожу по гостинице уверенной походкой и всех поздравляю. Мы приехали с тренировки и даже не успели сходить в душ — сразу сели играть. Теперь после победы все оставшиеся сборы на эйфории пролетят незаметно. Вот вернемся в Москву, там будет лучше монитор и пинг, и игра пойдет лучше».

Смолов не участвовал в первом матче Strikers в «Лиге звезд спорта» против сборной танцевального спорта Flames. В той встрече футболисты проиграли со счетом 5:16.

starsleague.ru

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