Команда Федора Смолова обыграла сборную бойцов ММА на турнире по CS: GO

В команде со Смоловым играли его одноклубники из «Локомотива» — Владислав Игнатьев, Виталий Лысцов и Владимир Шолох, а также полузащитник московского «Динамо» Андрей Мазурин. Сборную MMA представляли Роман Гнездилов, Вадим Курило, Руслан Данченко, Андрей Поздин и Руслан Колонтаевский.

«Сейчас хожу по гостинице уверенной походкой и всех поздравляю. Мы приехали с тренировки и даже не успели сходить в душ — сразу сели играть. Теперь после победы все оставшиеся сборы на эйфории пролетят незаметно. Вот вернемся в Москву, там будет лучше монитор и пинг, и игра пойдет лучше».