Александр Головин вошел в команду недели в FIFA 21
Полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России Александр Головин попал в команду недели в FIFA 21. Полный состав опубликован в твиттере EA Sports.
Полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России Александр Головин попал в команду недели в FIFA 21. Полный состав опубликован в твиттере EA Sports.
Самый высокий рейтинг в подборке оказался у Фернандо Муслера, вратаря клуба «Галатасарай», — 84 балла из 100. Головина оценили на 82 балла из 100. Карточки футболистов будут доступны до 17 февраля.
Релиз FIFA 21 на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch состоялся 9 октября 2020 года. Спустя два месяца футбольный симулятор вышел на консолях нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Ранее стало известно, что 17 марта FIFA 21 появится в каталоге игр облачного сервиса Google Stadia.