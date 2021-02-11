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16:58 (мск), источник: Cybersport.ru

Александр Головин вошел в команду недели в FIFA 21

Полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России Александр Головин попал в команду недели в FIFA 21. Полный состав опубликован в твиттере EA Sports.

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фотографий

Самый высокий рейтинг в подборке оказался у Фернандо Муслера, вратаря клуба «Галатасарай», — 84 балла из 100. Головина оценили на 82 балла из 100. Карточки футболистов будут доступны до 17 февраля.

Релиз FIFA 21 на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch состоялся 9 октября 2020 года. Спустя два месяца футбольный симулятор вышел на консолях нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее стало известно, что 17 марта FIFA 21 появится в каталоге игр облачного сервиса Google Stadia.

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