14-летний игрок в FIFA одержал 535 побед подряд

Вейрганг, который выступает за немецкий клуб «Ред Булл Лейпциг», не проигрывал на протяжении 17 недель, завершая каждый турнир со статистикой 30:0. Примечательно, что юному киберспортсмену запрещено участвовать в официальных соревнованиях по FIFA до наступления 16-летнего возраста.