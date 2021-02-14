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17:48 (мск), источник: Cybersport.ru

14-летний игрок в FIFA одержал 535 побед подряд

14-летний датский киберспортсмен Андерс Вейрганг проиграл первый матч в режиме Weekend League в FIFA 21. До этого геймер завершил 535 встреч подряд в свою пользу, что является мировым рекордом.

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Вейрганг, который выступает за немецкий клуб «Ред Булл Лейпциг», не проигрывал на протяжении 17 недель, завершая каждый турнир со статистикой 30:0. Примечательно, что юному киберспортсмену запрещено участвовать в официальных соревнованиях по FIFA до наступления 16-летнего возраста.

Предыдущий мировой рекорд по количеству побед подряд в режиме Weekend League держался на отметке в 297 раз. Его установил Джулиан Ван ден Берг.

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