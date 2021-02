Игрок «Реала» сравнил CS: GO и футбол — он заявил, что в видеоиграх сложнее справляться с нервами

Игрок «Реала» сравнил CS: GO и футбол — он заявил, что в видеоиграх сложнее справляться с нервами

Бразильский полузащитник футбольного клуба «Реал Мадрид» Каземиро поделился мнением о CS: GO. Он сравнил шутер Valve c выступлением на «Сантьяго Бернабеу». Каземиро отметил, что во время игры в CS: GO чувствует больше напряжение, чем когда выходит на футбольное поле.