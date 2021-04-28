Роналдиньо и Маскерано поучаствуют в благотворительном матче по Free Fire

Бывшие спортсмены поучаствуют в мероприятии «Вместе для детей». Событие пройдет с 29 апреля по 1 мая.

В этот период состоятся несколько матчей по Free Fire с участием звезд из Южной Америки, включая артистов, блогеров и стримеров. Победители получат возможность направить неназванную сумму в один из благотворительных фондов.