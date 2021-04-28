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16:02 (мск), источник: Cybersport.ru

Роналдиньо и Маскерано поучаствуют в благотворительном матче по Free Fire

Бывшие профессиональные футболисты Роналдиньо и Хавьер Маскерано сыграют благотворительный матч по мобильной игре Free Fire. Экс-форвард испанской «Барселоны» и сборной Бразилии анонсировал ивент в твиттере.

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Бывшие спортсмены поучаствуют в мероприятии «Вместе для детей». Событие пройдет с 29 апреля по 1 мая.

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В этот период состоятся несколько матчей по Free Fire с участием звезд из Южной Америки, включая артистов, блогеров и стримеров. Победители получат возможность направить неназванную сумму в один из благотворительных фондов.

Это не первая коллаборация Free Fire с профессиональными футболистами. Одним из амбассадоров мобильного шутера является пятикратный победитель Лиги чемпионов, форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

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