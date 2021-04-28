Роналдиньо и Маскерано поучаствуют в благотворительном матче по Free Fire
Бывшие профессиональные футболисты Роналдиньо и Хавьер Маскерано сыграют благотворительный матч по мобильной игре Free Fire.
Бывшие профессиональные футболисты Роналдиньо и Хавьер Маскерано сыграют благотворительный матч по мобильной игре Free Fire.
Бывшие спортсмены поучаствуют в мероприятии «Вместе для детей». Событие пройдет с 29 апреля по 1 мая.
В этот период состоятся несколько матчей по Free Fire с участием звезд из Южной Америки, включая артистов, блогеров и стримеров. Победители получат возможность направить неназванную сумму в один из благотворительных фондов.
Это не первая коллаборация Free Fire с профессиональными футболистами. Одним из амбассадоров мобильного шутера является пятикратный победитель Лиги чемпионов, форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.