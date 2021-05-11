Фанат Dota 2 предложил добавить Джона Сину в игру в качестве арканы для Riki

Пользователь выбрал Джона Сину неспроста — у бойца есть коронная фраза «You can’t see me» («Ты меня не видишь»), которую он адресует оппоненту в бою. Созвучную реплику часто произносит Riki в Dota 2. Фанаты оценили идею Situ314: его пост на reddit менее чем за сутки набрал более 5 тыс. баллов.
Ранее пользователи Dota 2 обнаружили упоминание арканы для Spectre. После выхода патча 7.29 во внутриигровой таблице матча с участием этого героя появился дополнительный столбец с названием Arcana. Spectre выиграла голосование за следующую аркану в Dota 2, которое проводилось в рамках Battle Pass 2020. Valve не сообщала, когда именно предмет появится в продаже.