Фанат Dota 2 предложил добавить Джона Сину в игру в качестве арканы для Riki

Пользователь выбрал Джона Сину неспроста — у бойца есть коронная фраза «You can’t see me» («Ты меня не видишь»), которую он адресует оппоненту в бою. Созвучную реплику часто произносит Riki в Dota 2. Фанаты оценили идею Situ314: его пост на reddit менее чем за сутки набрал более 5 тыс. баллов.