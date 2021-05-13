На турнире по Dota 2 разыграют $40 млн

Групповой этап соревнований начнётся 5 августа 2021 года. Это один из крупнейших ивентов в мире киберспорта. Пока не известно, смогут ли фанаты присутствовать на турнире или он будет проводиться в закрытом формате, только для киберспортивных команд.

Компания Valve, которой принадлежит игра Dota 2, сообщила поклонникам, что внимательно следит за эпидемиологической ситуацией и будет дополнительно уведомлять всех интересующихся о формате соревнований.