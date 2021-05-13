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11:59 (мск), источник: Life.ru

На турнире по Dota 2 разыграют $40 млн

Соревнование киберспортсменов The International пройдёт в Стокгольме после годового перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

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Групповой этап соревнований начнётся 5 августа 2021 года. Это один из крупнейших ивентов в мире киберспорта. Пока не известно, смогут ли фанаты присутствовать на турнире или он будет проводиться в закрытом формате, только для киберспортивных команд.

Компания Valve, которой принадлежит игра Dota 2, сообщила поклонникам, что внимательно следит за эпидемиологической ситуацией и будет дополнительно уведомлять всех интересующихся о формате соревнований.

В 2020 году не прекращались только киберспортивные соревнования и турниры, так как они проводились онлайн и зрители присутствовали на них виртуально. В частности, аналитики рынка видеоигр отмечали возросший интерес зрителей к соревнованиям по CS: GO и Starcraft II, а также по Dota 2 (одна из самых популярных кибердисциплин в мире).

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