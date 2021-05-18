Убитого футболиста «воскресят» в FIFA

Образ 30-летнего Принса решили воссоздать в футбольном симуляторе. «Воскресили» футболиста при помощи технологии deep fake. Отец погибшего игрока Марк Принс надеется, что появление его сына в симуляторе вдохновит тех, кто мечтает стать футболистом.