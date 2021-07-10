В FIFA 22 появится карточка Александра Мостового

По информации источника, в коде игры был обнаружен клуб «Красная Пресня», за который выступал Мостовой. Рейтинг его карточки в футбольном симуляторе составит 86.

Кроме Мостового в FIFA 22 должны также появиться: Фернандо Морьентес, Робби Кин, Джо Коул, Иван Кордоба, Давид Жинола и Юрген Колер. Все эти игроки будут относиться к «Club Heroes», которого ранее не было в симуляторе.

1 июля Мостовой в интервью РБК подтвердил переговоры с разработчиками FIFA 22 EA Sports о его появлении в новой игре.