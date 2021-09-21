Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Салават Юлаев
Футбол. Зарубежный
19:30
Болонья
Дженоа
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Авангард
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Атлетико
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Сельта
Все события
Фоторепортажи
14«Зенит» с минимальным счетом уступил «Челси»
14Медведев не дал Джоковичу завоевать Большой шлем
12:08 (мск), источник: Sport24

Овечкин получил самый сильный бросок в NHL 22

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал обладателем самого мощного броска в хоккейном симуляторе NHL 22.

Наверх

Российский форвард получил рейтинг силы щелчка 96. Также Овечкин возглавил рейтинг точности этого вида броска с показателем 95.

Овечкин в NHL 22 получил самый мощный кистевой бросок — 95. Точность этого броска у россиянина составляет 94.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Официальный релиз видеоигры NHL 22 состоится 15 октября на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

 «Секс влияет на все сферы вашей жизни. Поняла это, когда мы были на грани развода». Жена экс-вратаря сборной России
«Как не стыдно? Куда смотрит муж?!» Жена экс-вратаря сборной России выложила откровенное фото, высмеяв моралистов
Заболотный стал главным героем дерби и снял «проклятие Федуна»
В «Барселоне» кошмар: ничья с аутсайдером, в основе резервисты
Мнение: Витория — самый никчемный тренер «Спартака»
Супертяжелый вес Украины. Усик способен превзойти Кличко
Медведева с Милохиным? Главное о новом «Ледниковом периоде»
Глушаков готов бесплатно играть за «Спартак»
Черчесов объяснил отказ возглавить сборную Ирака
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь