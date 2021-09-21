Овечкин получил самый сильный бросок в NHL 22
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал обладателем самого мощного броска в хоккейном симуляторе NHL 22.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал обладателем самого мощного броска в хоккейном симуляторе NHL 22.
Российский форвард получил рейтинг силы щелчка 96. Также Овечкин возглавил рейтинг точности этого вида броска с показателем 95.
Овечкин в NHL 22 получил самый мощный кистевой бросок — 95. Точность этого броска у россиянина составляет 94.
Официальный релиз видеоигры NHL 22 состоится 15 октября на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.