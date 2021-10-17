Российская киберкоманда впервые вышла в гранд-финал The International
Team Spirit за последние 6 лет заработала меньше, чем за десять октябрьских дней.
Team Spirit за последние 6 лет заработала меньше, чем за десять октябрьских дней.
Российская киберкоманда Team Spirit смогла выйти в гранд-финал The International 2021 по Dota 2. Матч в финале лузеров против Team Secret закончился со счетом 2:1 в пользу россиян.
Теперь благодаря этой победе Team Spirit встретится с PSG.LGD в заключительном матче турнира. Победителю достанется $18,2 млн, проигравшему — $5,2 млн.
The International 2021 проходит в Бухаресте. На протяжении десяти дней лучшие команды мира сражались за призовой фонд в $40 млн. До завершения турнира остался всего один матч — он начнется после шоу-матча, около 16:00 мск.
Ранее призовые Team Spirit за 2015−2021 годы составили $0,5 млн. Таким образом, за последние десять дней (с 7 по 17 октября) команда уже заработала в десять раз больше.