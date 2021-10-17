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21:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российская команда Team Spirit выиграла ЧМ по Dota 2 и заработала $18,2 млн

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российская команда Team Spirit стала победителем десятого чемпионата мира по компьютерной игре Dota 2 — The International 10.

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Источник: Кадр из официальной трансляции Dota 2 на YouTube

Team Spirit в гранд-финале турнира победила китайскую команду PSG.LGD со счетом 3−2 по картам. Российская команда заработала около 18,2 миллиона долларов. Организация из Китая за второе место получит 5,2 миллиона долларов, третью строчку занял интернациональный коллектив Team Secret (3,6 млн).

Во время загрузки произошла ошибка.

За Team Spirit выступают Александр TORONTOTOKYO Хертек, Магомед Collapse Халилов и Ярослав Miposhka Найдёнов (все — Россия), Илья yatoro Мулярчук, Мирослав Mira Колпаков (оба — Украина), тренер — Айрат Silent Газиев.

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