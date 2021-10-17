Российская команда Team Spirit выиграла ЧМ по Dota 2 и заработала $18,2 млн

Кадр из официальной трансляции Dota 2 на YouTube

Team Spirit в гранд-финале турнира победила китайскую команду PSG.LGD со счетом 3−2 по картам. Российская команда заработала около 18,2 миллиона долларов. Организация из Китая за второе место получит 5,2 миллиона долларов, третью строчку занял интернациональный коллектив Team Secret (3,6 млн).