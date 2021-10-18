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00:20 (мск), источник: Sports.Ru

Сборная России поздравила Team Spirit с победой на ЧМ по Dota 2: «Красавцы!»

Футбольная сборная России поздравила Team Spirit с победой на The International 10.

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Источник: РИА "Новости"

Россияне в финале главного турнира по Dota 2 обыграли киберспортивную команду «ПСЖ» и заработали 18,2 млн долларов.

«Впервые российская команда выиграла чемпионат мира по Dota 2! В драматичном финале Team Spirit обыграли PSG.LGD и выиграли TI10! Красавцы!» — говорится в сообщении сборной России.

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