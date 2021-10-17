Капитан Team Spirit: мы выиграли такой большой приз! Не знаю, будем ли играть в Dota 2

Текущие события
Футбол. Зарубежный
17.10
Барселона
Валенсия
31
Футбол. Зарубежный
17.10
Марсель
Лорьян
41
Футбол. Зарубежный
17.10
Ювентус
Рома
10
Футбол. Зарубежный
17.10
Вильярреал
Осасуна
12
Футбол. Премьер-лига
17.10
Краснодар
Уфа
11
Футбол. Зарубежный
17.10
Наполи
Торино
10
Футбол. Зарубежный
17.10
Аугсбург
Арминия
11
Футбол. Зарубежный
17.10
Ньюкасл Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
23
Футбол. Зарубежный
17.10
Монпелье
Ланс
10
Футбол. Зарубежный
17.10
Сельта
Севилья
01
Хоккей. КХЛ
17.10
Динамо Мн
Адмирал
32
Футбол. Первый дивизион
17.10
Алания
Нефтехимик
23
Футбол. Первый дивизион
17.10
Кубань
КАМАЗ
10
Хоккей. КХЛ
17.10
Ак Барс
Амур
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
17.10
Локомотив
Куньлунь
43
Хоккей. КХЛ
17.10
СКА
Барыс
Б
34
Футбол. Премьер-лига
17.10
Крылья Советов
Нижний Новгород
20
Футбол. Премьер-лига
17.10
Химки
Ахмат
20
Футбол. Зарубежный
17.10
Байер
Бавария
15
Футбол. Первый дивизион
17.10
Текстильщик
Акрон
22
Футбол. Зарубежный
17.10
Бордо
Нант
11
Футбол. Зарубежный
17.10
Брест
Реймс
11
Футбол. Зарубежный
17.10
Метц
Ренн
03
Футбол. Зарубежный
17.10
Страсбур
Сент-Этьен
51
Футбол. Зарубежный
17.10
Эвертон
Вест Хэм Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
17.10
Дженоа
Сассуоло
22
Футбол. Зарубежный
17.10
Удинезе
Болонья
11
Футбол. Зарубежный
17.10
Эмполи
Аталанта
14
Футбол. Первый дивизион
17.10
Волгарь
Факел
02
Футбол. Первый дивизион
17.10
Металлург Лп
Балтика
04
Футбол. Первый дивизион
17.10
Спартак-2
Ротор
11
Футбол. Зарубежный
17.10
Райо Вальекано
Эльче
21
Хоккей. КХЛ
17.10
Металлург
Салават Юлаев
25
Хоккей. КХЛ
17.10
Трактор
Динамо М
53
Футбол. Первый дивизион
17.10
Велес
Торпедо
35
Футбол. Премьер-лига
17.10
Урал
ЦСКА
01
Футбол. Зарубежный
17.10
Труа
Ницца
10
Футбол. Зарубежный
17.10
Кальяри
Сампдория
31
Футбол. Первый дивизион
17.10
Енисей
Краснодар-2
20
Футбол. Первый дивизион
17.10
Олимп-Долгопрудный
Оренбург
00
Футбол. Первый дивизион
17.10
Томь
СКА-Хабаровск
10
Все события
Фоторепортажи
15Италия — Испания: Карасев удалил Бонуччи, испанцы — в финале Лиги наций
17Повезло: Россия обыграла Словакию
17 октября, источник: Чемпионат.com

Капитан Team Spirit: мы выиграли такой большой приз! Не знаю, будем ли играть в Dota 2

Игрок Team Spirit Ярослав Miposhka Найдёнов прокомментировал победу своей команды на The International 10 по Dota 2.

Наверх
Источник: Pressball.by

Отвечая на вопрос о защите титула в следующем году, киберспортсмен отметил, что коллектив выиграл слишком большой приз. Победитель TI10 получил $ 18,2 млн, что в переводе превышает миллиард рублей.

«Вообще не знаю, что сказать, — улыбался Miposhka. — Даже не уверен, что это [защита титула] случится. Мы будем думать о будущем позже. Не знаю, что мы будем делать дальше. Может быть, кто-то даже закончит карьеру. Просто мы выиграли такой большой приз! Есть ли вообще смысл теперь играть в “Доту”?

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
Гол Крыховяка с пенальти спас «Краснодар» от проигрыша «Уфе»
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» обвинил Черчесова в коррупции
Игроки Team Spirit рассказали, куда потратят $18 млн призовых
Дубль Сарвели принес «Крыльям Советов» победу в матче РПЛ
«Химки» прервали 8-матчевую серию без побед в чемпионате России
Хабиб Нурмагомедов объяснил свою шутку про избиение в метро
«Барселона» одержала волевую победу в матче чемпионата Испании
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь