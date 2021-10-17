Капитан Team Spirit: мы выиграли такой большой приз! Не знаю, будем ли играть в Dota 2

Отвечая на вопрос о защите титула в следующем году, киберспортсмен отметил, что коллектив выиграл слишком большой приз. Победитель TI10 получил $ 18,2 млн, что в переводе превышает миллиард рублей.

«Вообще не знаю, что сказать, — улыбался Miposhka. — Даже не уверен, что это [защита титула] случится. Мы будем думать о будущем позже. Не знаю, что мы будем делать дальше. Может быть, кто-то даже закончит карьеру. Просто мы выиграли такой большой приз! Есть ли вообще смысл теперь играть в “Доту”?