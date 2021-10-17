Капитан Team Spirit: мы выиграли такой большой приз! Не знаю, будем ли играть в Dota 2
Игрок Team Spirit Ярослав Miposhka Найдёнов прокомментировал победу своей команды на The International 10 по Dota 2.
Игрок Team Spirit Ярослав Miposhka Найдёнов прокомментировал победу своей команды на The International 10 по Dota 2.
Отвечая на вопрос о защите титула в следующем году, киберспортсмен отметил, что коллектив выиграл слишком большой приз. Победитель TI10 получил $ 18,2 млн, что в переводе превышает миллиард рублей.
«Вообще не знаю, что сказать, — улыбался Miposhka. — Даже не уверен, что это [защита титула] случится. Мы будем думать о будущем позже. Не знаю, что мы будем делать дальше. Может быть, кто-то даже закончит карьеру. Просто мы выиграли такой большой приз! Есть ли вообще смысл теперь играть в “Доту”?