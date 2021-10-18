Александр Головин — о победе Team Spirit: понимаю, насколько было сложно выиграть турнир

«Конечно, поздравляю ребят. Это действительно очень круто и реально огромный успех. Для меня компьютер всего лишь хобби, увлечение, но я понимаю, насколько было сложно выиграть этот турнир. Так что парни просто молодцы, добились яркой победы и заработали неплохие призовые», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.