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00:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Головин — о победе Team Spirit: понимаю, насколько было сложно выиграть турнир

Футболист «Монако» и сборной России Александр Головин прокомментировал победу российской команды Team Spirit на чемпионате мира по Dota 2.

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Источник: Reuters

«Конечно, поздравляю ребят. Это действительно очень круто и реально огромный успех. Для меня компьютер всего лишь хобби, увлечение, но я понимаю, насколько было сложно выиграть этот турнир. Так что парни просто молодцы, добились яркой победы и заработали неплохие призовые», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Головин — давний поклонник видеоигр и киберспорта. В интервью Евгению Савину он рассказывал, что чаще всего играет в Counter-Strike и Dota 2.

В Counter-Strike играю два года, а в “Доту” с шестого класса играл
Александр Головин
полузащитник «Монако» и сборной России

«В Counter-Strike играю два года, а в “Доту” с шестого класса играл».

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