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17 октября, источник: Чемпионат.com

Игроки Team Spirit ответили, как потратят $18 млн призовых от The International 10

Вместе с Аегисом лучшая команда мира по Dota 2 получает большую сумму призовых. В этом году это 18 млн 200 тысяч долларов.

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В эфире шоу «Поздняя катка» игроки Team Spirit поделились планами, как потратить свою часть приза.

Куплю домик для кошки и, возможно, усадьбу
Илья Yatoro Мулярчук
игрок команды Team Spirit
Я куплю квартиру сестренке, как и обещал. Ей 11 лет, мы с ней по FaceTime разговаривали и я сказал: «Если выиграем Инт, я куплю тебе квартиру. В центре Москвы»
Александр TORONTOTOKYO Хертек
игрок команды Team Spirit
А я не знаю, что мне покупать. У меня все есть! У меня все, что нужно есть, я ни в чем не нуждаюсь!
Магомед Collapse Халилов
игрок команды Team Spirit
Я тоже себе куплю, наверное, жилье, и папе машину
Мирослав Miroslaw Колпаков
игрок команды Team Spirit

Напомним, Team Spirit обыграла в гранд-финале The International 10 команду PSG.LGD со счетом 3:2.

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