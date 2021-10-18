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10:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван срок включения киберспорта в Олимпиаду

Процедура включения киберспорта в программу Олимпийских игр может занять около пяти-семи лет, сообщил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

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Источник: AFP 2021
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Об этом рассказал РИА Новости президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

Такое заявление он сделал после победы российской команды Team Spirit в The International 10, которая в гранд-финале турнира победила китайскую команду PSG.LGD со счетом 3−2 по картам.

«Будет ли дополнительное денежное вознаграждение для ребят? Боюсь, к сожалению, нет, потому что вид спорта должен иметь ранг олимпийского. Когда киберспорт станет олимпийским видом спорта, тогда все это будет», — заявил Смит.

В то же время он назвал важной победу российской команды и отметил, что Федерация компьютерного спорта России сделает все, чтобы данное событие «не осталось незамеченными, в том числе и коллегами из Минспорта».

Чемпионат The International 10 проходил с 7 по 17 октября. Общий призовой фонд соревнований составлял более 40 миллиона долларов, что сделало его рекордным в истории киберспорта. За победу российские киберспортсмены получили около 18,2 миллиона долларов.

В июле российские власти предложили ввести в ряде вузов занятия по киберспорту. Помимо этого, к декабрю 2022 года планируется ввести курсы по анализу данных, разработке компьютерных игр и использованию технологий при создании кинофильмов и другого контента.

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