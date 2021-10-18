Назван срок включения киберспорта в Олимпиаду
Процедура включения киберспорта в программу Олимпийских игр может занять около пяти-семи лет, сообщил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.
Процедура включения киберспорта в программу Олимпийских игр может занять около пяти-семи лет, сообщил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.
Об этом рассказал РИА Новости президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.
Такое заявление он сделал после победы российской команды Team Spirit в The International 10, которая в гранд-финале турнира победила китайскую команду PSG.LGD со счетом 3−2 по картам.
«Будет ли дополнительное денежное вознаграждение для ребят? Боюсь, к сожалению, нет, потому что вид спорта должен иметь ранг олимпийского. Когда киберспорт станет олимпийским видом спорта, тогда все это будет», — заявил Смит.
В то же время он назвал важной победу российской команды и отметил, что Федерация компьютерного спорта России сделает все, чтобы данное событие «не осталось незамеченными, в том числе и коллегами из Минспорта».
Чемпионат The International 10 проходил с 7 по 17 октября. Общий призовой фонд соревнований составлял более 40 миллиона долларов, что сделало его рекордным в истории киберспорта. За победу российские киберспортсмены получили около 18,2 миллиона долларов.
В июле российские власти предложили ввести в ряде вузов занятия по киберспорту. Помимо этого, к декабрю 2022 года планируется ввести курсы по анализу данных, разработке компьютерных игр и использованию технологий при создании кинофильмов и другого контента.